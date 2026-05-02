"Лох и селюк": Ирена Карпа объяснила, почему украинский язык — это о свободе (видео)

Украинцы должны освободиться внутренне от российского колониального прошлого. И украинский язык как раз является обозначением личной воли индивидуума, считает Ирена Карпа.

Язык, на котором сегодня говорят украинцы, сейчас уже не просто средство общения. Об этом в разговоре в эфире "Украинского радио" подчеркнула писательница и певица Ирена Карпа.

"Говоришь по-русски — значит ты лох и селюк. Ты человек без собственной воли", — подчеркнула она, добавив, что нужно по капле выжимать из себя раба.

Также она отметила, что язык, на котором в частности общаются между собой дети, очень сильно зависит от среды. Родители, считает Ирена Карпа, должны говорить дома на украинском, а администрация учебных заведений должна контролировать, чтобы дети на переменах говорили на украинском.

Скажем, в лицее при университете Шевченко за разговоры на переменах на русском дети в качестве штрафа должны были выучить длиннейшее стихотворение Тараса Шевченко или Леси Украинки.

"И детям, которые ленивы, проще было говорить на украинском, чем потом учить наизусть эту поэзию", — поделилась одним из действенных рецептов перехода на украинский язык Ирена Карпа.

Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская критиковала родителей, которые общаются с детьми на русском, включают русскоязычные мультфильмы и читают русскоязычные книги.

Фокус писал, что министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что русский язык используется против Украины как инструмент влияния. По его словам, система образования должна создать среду, в которой граждане, подвергшиеся русификации, смогут вернуться к украинскому языку.