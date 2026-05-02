"Лох і селюк": Ірена Карпа пояснила, чому українська мова — це про свободу (відео)

Українці повинні звільнитися внутрішньо від російського колоніального минулого. І українська мова якраз є позначенням особистої волі індивідуума, вважає Ірена Карпа.

Мова, якою сьогодні говорять українці, нині вже не просто засіб спілкування. Про це у розмові в ефірі "Українського радіо" підкреслила письменниця та співачка Ірена Карпа.

"Говориш російською — значить ти лох і селюк. Ти людина без власної волі", — наголосила вона, додавши, що потрібно по краплі витискати з себе раба.

Також вона зауважила, що мова, якою зокрема спілкуються між собою діти, дуже сильно залежить від середовища. Батьки, вважає Ірена Карпа, повинні говорити вдома українською, а адміністрація навчальних закладів має контролювати, щоб діти на перервах говорили українською.

Скажімо, в ліцеї при університеті Шевченка за розмови на перервах російською діти як штраф повинні були вивчити довжелезний вірш Тараса Шевченка чи Лесі Українки.

"І дітям, які ліниві, простіше було говорити українською, ніж потім вчити напам'ять цю поезію", — поділилася одним із дієвих рецептів переходу на українську мову Ірена Карпа.

Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська критикувала батьків, які спілкуються з дітьми російською, вмикають російськомовні мультфільми та читають російськомовні книжки.

Фокус писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що російська мова використовується проти України як інструмент впливу. За його словами, система освіти має створити середовище, у якому громадяни, що зазнали зросійщення, зможуть повернутися до української мови.