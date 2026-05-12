В Хмельницкой области 33 прокуроров лишили инвалидности: часть обжаловала решение в суде, — СМИ

После масштабных проверок решений МСЭК инвалидность в Хмельницкой области отменили 33 прокурорам, однако большинство из них впоследствии смогли восстановить этот статус через суд. По данным расследования, часть из них уже добились положительных решений, а судебные процессы по остальным продолжаются.

Как говорится в расследовании NGL.media, 18 из 33 прокуроров Хмельницкой области, которым отменили инвалидность после проверок, уже восстановили ее через Хмельницкий окружной административный суд.

Всего в суд обратились 32 из 33 прокуроров, которые потеряли этот статус из-за массовых проверок решений МСЭК в Украине, которые начались в прошлом году в отношении работников государственных органов, в частности правоохранителей. Основанием для них стал коррупционный скандал вокруг руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков обнаружили значительные суммы наличных, недвижимость в Украине и за рубежом, а также другие активы. После этого возникли подозрения относительно возможных нарушений при установлении инвалидности.

Відео дня

"Эти находки ожидаемо породили предположение, что основным источником таких доходов Татьяны Крупы стала ее деятельность на должности руководительницы областного МСЭК. Наиболее очевидная статья "доходов" на этой должности — взятки за установление группы инвалидности, что предусматривает существенные социальные выплаты", — говорится в статье.

По результатам проверок было установлено, что часть решений МСЭК могла быть необоснованной. Отдельное внимание уделили Хмельницкой области, где зафиксировали высокий процент прокуроров со статусом инвалидности. В итоге 33 прокурорам инвалидность отменили, еще 23 — изменили группу.

"За несколько дней Офис генпрокурора подтвердил, что почти 30% прокуроров Хмельницкой области имеют инвалидность — это аномально высокий показатель по сравнению с другими регионами", — отмечается в материале.

В рамках проверок ГБР сообщило об отмене более 800 решений МСЭК по всей стране. В Хмельницкой области оценивание проводил Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности в Днепре. Прокуроров вызвали на повторные обследования, однако часть из них отказалась участвовать в процедуре. Один из примеров — прокурор Александр Терлецкий, которому после неявки отменили инвалидность и уволили с должности, а теперь он пытается восстановить ее через суд.

Другие, такие как Александр Мартынюк или Алексей Луговой, проходили повторные проверки или оспаривали их результаты, указывали на нарушения процедуры — в частности, заочные решения или несоответствие установленным правилам пересмотра. Во многих делах именно процедурные недостатки стали ключевым аргументом в судах.

"Я приезжал в Днепр по собственной инициативе. Они отказали в просмотре и сказали, что уже приняли это решение. Заочно. Поэтому я и обжалую", — рассказал изданию прокурор Алексей Луговой.

При этом административные суды не оценивали медицинские диагнозы по сути, а проверяли лишь законность процедуры. В значительной части случаев они становились на сторону прокуроров, поскольку проверки инициировались на основании писем ГБР или НАБУ, которые суды не признавали надлежащими процессуальными документами. Из-за этого действия НДИ признавались проведенными с нарушением процедуры.

Отдельно в материале отмечается, что инвалидность для прокуроров имеет значение не только с медицинской точки зрения. К примеру, прокуроры с инвалидностью I или II группы получают дополнительную пенсию — около 60% от должностного оклада. При нынешнем уровне зарплат это может составлять до 25-30 тысяч гривен ежемесячно, а также дает ряд льгот, гарантий занятости и сложные условия увольнения. Отдельно статус инвалидности может влиять и на вопрос мобилизации.

В то же время в части дел суды уже подтвердили законность отмены инвалидности, а НИИ начал активнее участвовать в процессах и чаще отстаивать свои решения в судах. В самом учреждении объясняют предыдущие поражения реорганизацией системы и нехваткой кадров после реформирования самого института в 2024-2025 годах.

Скандал с получением прокурорами Хмельницкой области группы инвалидности: что об этом известно

Напомним, что 16 октября 2024 года журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой тогдашняя руководительница МСЭК Татьяна Крупа могла оформить инвалидность почти полсотни прокуроров в Хмельницкой области. По данным публикации, из руководящего состава областной прокуратуры соответствующий статус не имел только руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры Александр Гончар.

На следующий день, 17 октября, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник публично опроверг эти утверждения и назвал их недостоверными и имеющими признаки дискриминации по профессиональному признаку. Он также заявил, что получил инвалидность в результате бытовой травмы — после падения в кабинете во время работы с документами.

Впоследствии, 31 декабря, стало известно, что Офис генерального прокурора не принял решений об увольнении ни одного из 67 хмельницких прокуроров, в отношении которых в медиа появлялись сообщения о возможном необоснованном получении инвалидности.

Кроме того, Фокус в 2025 году писал, что после скандала с массовым оформлением инвалидности прокурорам Хмельницкой области Министерство здравоохранения проверило их медицинские дела. По результатам осмотра части прокуроров не подтвердили инвалидность или изменили решение, а подавляющее большинство направили на дополнительное клинико-экспертное обследование для окончательного установления статуса