Прикрытие "интимных студий" руководителями Нацполиции: фигурантов отстранили от обязанностей

Руководство Нацполиции отстранило от исполнения служебных обязанностей фигурантов уголовного производства относительно вероятного получения неправомерной выгоды путем "покрывания интимных студий". Речь идет о четырех высокопоставленных чиновниках полиции.

Также в полиции было инициировано проведение служебного расследования. В ближайшее время в отношении них по результатам служебного расследования будут приняты кадровые решения, говорится в сообщении Нацполиции.

"Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг", — отметили в полиции.

В то же время там напомнили, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Обыски в Нацполиции — детали

Фокус писал об обысках в Нацполиции, о которых стало известно утром 20 мая. Согласно сообщению офиса генпрокурора, речь шла о масштабной коррупционной схеме для поддержки подпольных студий, которые снимали незаконный контент. Суть преступления заключалась в том, что водитель одного из заместителей главы Нацпола, вероятно, сговаривался с топ-чиновниками из регионов, чтобы они "закрывали глаза" на нелегальную деятельность. За это фигуранты, как подозревают, получили незаконное вознаграждение. Размер вознаграждения — по 20 тыс. долл. на каждого участника и еще 5 тыс. долл. для посредника. Один из случаев передачи денег правоохранители задокументировали еще зимой 2026 года: речь шла о сумме в 45 тыс. долл.

Впоследствии стало известно, что топ-чиновники Нацполиции, к которым пришли с обысками 20 мая, владели элитными автомобилями, швейцарскими часами, огнестрельным и холодным оружием.

Отметим, 18 апреля произошли очередные проблемы с Нацполицией во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Правоохранители сообщили, что неизвестный мужчина захватил в заложники людей в супермаркете. Впоследствии стало известно, что фигурант убил шесть человек, при этом рядом были двое патрульных, которые ничем не помогли ситуации. После обнародования кадров с поведением полицейских подал в отставку руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков: отставку приняли, но не уволили, а перевели в заместители главы МВД.

