Прикриття "інтимних студій" керівниками Нацполіції: фігурантів відсторонили від обов'язків

Керівництво Нацполіції відсторонило від виконання службових обов'язків фігурантів кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди шляхом "покривання інтимних студій". Йдеться про чотирьох високопосадовців поліції.

Також у поліції було ініційоване проведення службового розслідування. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення, йдеться у повідомленні Нацполіції.

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", — наголосили в поліції.

Водночас там нагадали, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Обшуки у Нацполіції — деталі

Фокус писав про обшуки у Нацполіції, про які стало відомо зранку 20 травня. Згідно з повідомленням офісу генпрокурора, ішлося про масштабну корупційну схему для підтримки підпільних студій, які знімали незаконний контент. Суть злочину полягала у тому, що водій одного з заступників глави Нацполу, ймовірно, змовлявся з топпосадовцями з регіонів, щоб вони "закривали очі" не нелегальну діяльність. За це фігуранти, як підозрюють, отримали незаконну винагороду. Розмір винагороди — по 20 тис. дол. на кожного учасника і ще 5 тис. дол. для посередника. Один з випадків передавання грошей правоохоронці задокументували ще взимку 2026 року: ішлося про суму в 45 тис. дол.

Згодом стало відомо, що топпосадовці Нацполіції, до яких прийшли з обшуками 20 травня, володіли елітними автомобілями, швейцарськими годинниками, вогнепальною та холодною зброєю.

Зазначимо, 18 квітня стались чергові проблеми з Нацполіцією під час стрілянини у Голосіївському районі Києва. Правоохоронці повідомили, що невідомий чоловік захопив у заручники людей у супермаркеті. Згодом стало відомо, що фігурант убив шістьох людей, при цьому поруч були двоє патрульних, які нічим не зарадили ситуації. Після оприлюднення кадрів з поведінкою поліцейських подав у відставку керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков: відставку прийняли, але не звільнили, а перевели у заступники глави МВС.

Нагадуємо, у квітні глава Нацполіції прокоментував співпрацю з ТЦК під час проведення заходів оповіщення про мобілізацію.