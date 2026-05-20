Валізи готівки на ₴22 млн та авто: що показали обшуки у керівників Нацполу (фото)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко показав, які предмети розкоші виявили в обласних керівників Національної поліції, які фігурують у справі про хабарництво. На фото з місця обшуків — долари, євро, гривні, складені у пачки, сховані у валізу, розкладені на столах та інших меблях. Крім того, у кадр потрапили інші речі, які стануть доказами у кримінальному провадженні. Що виявили представники офісу генпрокурора під час обшуків у топофіцерів Нацполіції?

Топпосадовці Нацполіції, до яких прийшли з обшуками 20 травня, володіли елітними автомобілями, швейцарськими годинниками, вогнепальною та холодною зброєю, ідеться у дописі Кравченка у Telegram-каналі. Серед іншого, у них виявили готівки у різних валютах на суму більш як 22,6 млн грн. У справі фігурують працівники Нацполіції з трьох областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Житомирської. Крім того, є водій одного зі столичних заступників глави МЗС України. На сьогодні фігурантам вручили підозри, затримали та обирають запобіжні заходи, написав генеральний прокурор.

У дописі Кравченка — серія фото з обшуків у Нацполіції. Бачимо, що представники обласних управлінь ГУНП володіли машинами BMW, Mersedes, назбирали велику кількість пачок з грошима (у євро, доларах, гривнях). У кадр потрапив пістолет, ніж, коробка з надписом Louis Vuitton, кілька різних телефонів.

Обшуки у Нацполіції — машина BMW
Обшуки у Нацполіції — машина Mersedes
Обшуки у Нацполіції — пачки грошей на столі
Обшуки у Нацполіції — пачки валюти та гривень
Обшуки у Нацполіції — гроші, вилучені у фігурантів
Обшуки у Нацполіції — валіза з грошима
Обшуки у Нацполіції — долари, євро, гривні, виявлені у фігурантів

У дописі генерального прокурора є деталі кримінального розслідування. У праві — п'ять фігурантів. Перший — водій ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС" з Києва: підозрюють у підбурюванні до злочину, виконував роль посередника. Двоє — з Івано-Франківської області: глава ГУНП та його заступник. Ще двоє — заступники керівників ГУНП у Тернопільській та Житомирській областях. Усім висунули підозри за ч. 4 ст. 368 КК України.

Якщо суд визнає їхню провину, то за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" в особливо великому розмірі їх можуть посадити у в'язницю на термін від 8 до 12 років.

На сторінці Facebook Національної поліції з'явилось повідомлення про обшуки й заява, що правоохоронці підтримують "очищення системи від недоброчесних працівників". Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" навело відповідь речниці Нацполу на питання про відставку глави відомства Івана Вигівського. Зі слів речниці, Вигівський не писав заяву про відставку після інформації про обшуки.

Обшуки у Нацполіції — деталі

Фокус писав про обшуки у Нацполіції, про які стало відомо зранку 20 травня. Згідно з повідомленням офісу генпрокурора, ішлося про масштабну корупційну схему для підтримки підпільних студій, які знімали незаконний контент. Суть злочину полягала у тому, що водій одного з заступників глави Нацполу, ймовірно, змовлявся з топпосадовцями з регіонів, щоб вони "закривали очі" не нелегальну діяльність. За це фігуранти, як підозрюють, отримали незаконну винагороду. Розмір винагороди — по 20 тис. дол. на кожного учасника і ще 5 тис. дол. для посередника. Один з випадків передавання грошей правоохоронці задокументували ще взимку 2026 року: ішлося про суму в 45 тис. дол.

Зазначимо, 18 квітня стались чергові проблеми з Нацполіцією під час стрілянини у Голосіївському районі Києва. Правоохоронці повідомили, що невідомий чоловік захопив у заручники людей у супермаркеті. Згодом стало відомо, що фігурант убив шістьох людей, при цьому поруч були двоє патрульних, які нічим не зарадили ситуації. Після оприлюднення кадрів з поведінкою поліцейських подав у відставку керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков: відставку прийняли, але не звільнили, а перевели у заступники глави МВС.

