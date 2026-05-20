Чемоданы наличных на ₴22 млн и авто: что показали обыски у руководителей Нацпола (фото)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко показал, какие предметы роскоши обнаружили у областных руководителей Национальной полиции, которые фигурируют в деле о взяточничестве. На фото с места обысков — доллары, евро, гривны, сложенные в пачки, спрятанные в чемодан, разложенные на столах и другой мебели. Кроме того, в кадр попали другие вещи, которые станут доказательствами в уголовном производстве. Что обнаружили представители офиса генпрокурора во время обысков у топофицеров Нацполиции?

Топ-чиновники Нацполиции, к которым пришли с обысками 20 мая, владели элитными автомобилями, швейцарскими часами, огнестрельным и холодным оружием, говорится в сообщении Кравченко в Telegram-канале. Среди прочего, у них обнаружили наличности в разных валютах на сумму более 22,6 млн грн. В деле фигурируют работники Нацполиции из трех областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской. Кроме того, есть водитель одного из столичных заместителей главы МИД Украины. На сегодня фигурантам вручили подозрения, задержали и избирают меры пресечения, написал генеральный прокурор.

В заметке Кравченко — серия фото с обысков в Нацполиции. Видим, что представители областных управлений ГУНП владели машинами BMW, Mersedes, насобирали большое количество пачек с деньгами (в евро, долларах, гривнах). В кадр попал пистолет, нож, коробка с надписью Louis Vuitton, несколько различных телефонов.

Обыски в Нацполиции — машина BMW Фото: Руслан Кравченко/Facebook Обыски в Нацполиции — машина Mersedes Фото: Руслан Кравченко/Facebook Обыски в Нацполиции — пачки денег на столе Фото: Руслан Кравченко/Facebook Обыски в Нацполиции — пачки валюты и гривен Фото: Руслан Кравченко/Facebook Обыски в Нацполиции — деньги, изъятые у фигурантов Фото: Руслан Кравченко/Facebook Обыски в Нацполиции — чемодан с деньгами Фото: Руслан Кравченко/Facebook Обыски в Нацполиции — доллары, евро, гривны, обнаруженные у фигурантов Фото: Руслан Кравченко/Facebook

В заметке генерального прокурора есть детали уголовного расследования. В правой части — пять фигурантов. Первый — водитель ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД" из Киева: подозревают в подстрекательстве к преступлению, выполнял роль посредника. Двое — из Ивано-Франковской области: глава ГУНП и его заместитель. Еще двое — заместители руководителей ГУНП в Тернопольской и Житомирской областях. Всем предъявили подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Если суд признает их вину, то за "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" в особо крупном размере их могут посадить в тюрьму на срок от 8 до 12 лет.

На странице Facebook Национальной полиции появилось сообщение об обысках и заявление, что правоохранители поддерживают "очищение системы от недобропорядочных работников". Тем временем агентство "Интерфакс-Украина" привело ответ пресс-секретаря Нацпола на вопрос об отставке главы ведомства Ивана Выговского. По словам спикера, Выговский не писал заявление об отставке после информации об обысках.

Фокус писал об обысках в Нацполиции, о которых стало известно утром 20 мая. Согласно сообщению офиса генпрокурора, речь шла о масштабной коррупционной схеме для поддержки подпольных студий, которые снимали незаконный контент. Суть преступления заключалась в том, что водитель одного из заместителей главы Нацпола, вероятно, сговаривался с топ-чиновниками из регионов, чтобы они "закрывали глаза" не нелегальную деятельность. За это фигуранты, как подозревают, получили незаконное вознаграждение. Размер вознаграждения — по 20 тыс. долл. на каждого участника и еще 5 тыс. долл. для посредника. Один из случаев передачи денег правоохранители задокументировали еще зимой 2026 года: речь шла о сумме в 45 тыс. долл.

Отметим, 18 апреля произошли очередные проблемы с Нацполицией во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Правоохранители сообщили, что неизвестный мужчина захватил в заложники людей в супермаркете. Позже стало известно, что фигурант убил шесть человек, при этом рядом были двое патрульных, которые ничем не помогли ситуации. После обнародования кадров с поведением полицейских подал в отставку руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков: отставку приняли, но не уволили, а перевели в заместители главы МВД.

Напоминаем, в апреле глава Нацполиции прокомментировал сотрудничество с ТЦК во время проведения мероприятий оповещения о мобилизации.