Апелляция по делу Ермака: суд оставил без изменений решение о мере пресечения

Апелляция оставила без изменений меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — залог в 140 млн гривен.

Об этом сообщает "Радио Свобода" из зала суда. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о содержании под стражей экс-главы Офиса президента Андрея Ермака с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Сегодня Андрей Ермак прибыл в суд, где было назначено рассмотрение апелляции по его делу о легализации средств, полученных незаконным путем, через строительство резиденции "Династия" в Киевской области.

Как сообщает "Суспільне", адвокат подозреваемого Игорь Фомин заявил, что будет просить суд отменить решение первой инстанции и вообще не применять к его подзащитному никакой меры пресечения. По его словам, подозрение бывшему главе ОП является необоснованным.

"Следственный судья не принял во внимание аргументы о необоснованности подозрения, а также отсутствие фактов об отмывании денег, а также не было обосновано наступление рисков. Позиция следственного судьи не может быть воспринята как объективное судебное разбирательство", — сказал адвокат Ермака Игорь Фомин.

Зато сама Андрей Ермак в суде заявил, что выполнил все возложенные на него судом обязательства.

"За меня уплачен один из крупнейших залогов. Я ношу электронный браслет, я сдал загранпаспорта", — сказал он.

Андрей Ермак заявил, что его судебное дело является примером работы правосудия в Украине во время войны. Также он заявил, что будет продолжать ездить на фронт и для этого каждый раз будет обращаться за соответствующим разрешением к следствию.

Дело Андрея Ермака: что известно

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде ареста на два месяца с возможностью залога 140 млн гривен.

В понедельник 18 мая за него внесли полную сумму залога — Ермак вышел из СИЗО.

Ермак после выхода из СИЗО заявил, что не собирается бежать из Украины. Также Андрей Ермак после выхода из СИЗО поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств на залог и считает себя невиновным в деле о легализации средств.

Зато СМИ раскрыли, кто внес оставшуюся часть залога за Андрея Ермака. Значительную часть этой суммы, как выяснили журналисты, обеспечили семь частных компаний, которые в целом перечислили более 94 миллионов гривен,