Апеляція у справі Єрмака: суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу

Апеляція залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрійю Єрмаку — заставу в 140 млн гривень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із зали суду. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про тримання під вартою ексголови Офісу президента Андрія Єрмака з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.

Сьогодні Андрій Єрмак прибув до суду, де був призначений розгляд апеляції у його справі про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом, через будівництво резиденції "Династія" у Київській області.

Як повідомляє "Суспільне", адвокат підозрюваного Ігор Фомін заявив, що буде проситиме суд скасувати рішення першої інстанції та взагалі не застосовувати до його підзахисного жодного запобіжного заходу. За його словами, підозра колишньому голові ОП є необґрунтованою.

"Слідчий суддя не взяв до уваги аргументи про необґрунтованість підозри, а також відсутність фактів про відмивання грошей, а також не було обґрунтоване настання ризиків. Позиція слідчого судді не може бути сприйнята як об'єктивний судовий розгляд", — сказав адвокат Єрмака Ігор Фомін.

Натомість сама Андрій Єрмак у суді заяви, що виконав усі покладені на нього судом зобов’язання.

"За мене сплачена одна із найбільших застав. Я ношу електронний браслет, я здав закордонні паспорти", — сказав він.

Андрій Єрмак заявив, що його судова справа є прикладом роботи правосуддя в Україні під час війни. Також він заявив, що продовжуватиме їздити на фронт і для цього щоразу звертатиметься за відповідним дозволом до слідства.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді арешту на два місяці із можливістю застави 140 млн гривень.

У понеділок 18 травня за нього внесли повну суму застави — Єрмак вийшов із СІЗО.

Єрмак після виходу з СІЗО заявив, що не збирається тікати з України. Також Андрій Єрмак після виходу з СІЗО подякував усім, хто долучився до збору коштів на заставу та вважає себе невинуватим у справі про легалізацію коштів.

Натомість ЗМІ розкрили, хто вніс решту застави за Андрія Єрмака. Значну частину цієї суми, як з’ясували журналісти, забезпечили сім приватних компаній, які загалом перерахували понад 94 мільйони гривень,