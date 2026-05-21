Прикрытие "интимных студий" и коррупция в полиции: суд отправил под стражу пятерых фигурантов из трех областей

Суд взял под стражу пятерых высокопоставленных чиновников Нацполиции с возможностью внести залог по делу о прикрытии "интимных студий" и коррупции в трех областях Украины.

Среди фигурантов — руководители полиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей, а также водитель МВД, которого следствие считает посредником. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица "могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли контент интимного характера".

По версии следствия, ежемесячно полицейские получали $20 000, чтобы закрывать глаза на незаконную деятельность.

Всем подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, в частности:

начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;

его заместителю — 5 млн грн;

первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн;

заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн;

водителю заместителя министра внутренних дел Украины — 8 млн грн.

Обыски в МВД и Нацполиции: что известно

Напомним, что обыски и задержания высокопоставленных сотрудников Нацполиции и Министерства внутренних дел Украины состоялись 20 мая.

Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Офис генпрокурора совместно с СБУ проводило масштабную операцию по разоблачению коррупции в рядах Нацполиции. По версии следствия, должностные лица полиции могли за деньги способствовать работе незаконных студий, где изготавливали и распространяли в интернете видеоконтент интимного характера.

Кроме того, Руслан Кравченко показал, что нашли у областных руководителей Национальной полиции, которые фигурируют в деле о взяточничестве. На фото с места обысков — доллары, евро, гривны, сложенные в пачки, спрятанные в чемодан, разложенные на столах и другой мебели. Во время обысков правоохранители изъяли элитные авто, наличные и другое имущество. Общая сумма изъятых средств — 22,6 млн грн.

После этого, руководство Нацполиции отстранило от исполнения служебных обязанностей фигурантов уголовного производства.