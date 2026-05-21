Прикриття "інтимних студій" та корупція в поліції: суд відправив під варту п'ятьох фігурантів з трьох областей

Суд взяв під варту п'ятьох високопосадовців Нацполіції з можливістю внести заставу у справі щодо прикриття "інтимних студій" і корупції у трьох областях України.

Серед фігурантів – керівники поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей, а також водій МВС, якого слідство вважає посередником. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи "могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент інтимного характеру".

За версією слідства, щомісяця поліцейські отримували $20 000, щоб заплющувати очі на незаконну діяльність.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, зокрема:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області – 7 млн грн застави;

його заступнику – 5 млн грн;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області – 5 млн грн;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області – 1 млн 164 тис. грн;

водію заступника міністра внутрішніх справ України – 8 млн грн.

Обшуки в МВС і Нацполіції: що відомо

Нагадаємо, що обшуки і затримання високопоставлених співробітників Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ України відбулися 20 травня.

Пізніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко, Офіс генпрокурора спільно зі СБУ проводило масштабну операцію з викриття корупції у лавах Нацполіції. За версією слідства, посадовці поліції могли за гроші сприяти роботі незаконних студій, де виготовляли та поширювали в інтернеті відеоконтент інтимного характеру.

Крім того, Руслан Кравченко показав, що знайшли в обласних керівників Національної поліції, які фігурують у справі про хабарництво. На фото з місця обшуків — долари, євро, гривні, складені у пачки, сховані у валізу, розкладені на столах та інших меблях. Під час обшуків правоохоронці вилучили елітні авто, готівку та інше майно. Загальна сума вилучених коштів — 22,6 млн грн.

Після цього, керівництво Нацполіції відсторонило від виконання службових обов'язків фігурантів кримінального провадження.