Обобрал на ₴500 тысяч: прокуратура задержала сержанта за кражу дронов "Генерал Черешня" (фото)

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении сержанта воинской части в Донецкой области, который, по данным следствия, украл партию дронов "Генерал Черешня". Фигурант служил в роте беспилотных систем механизированного батальона и присвоил партию беспилотников для продажи на "черном рынке". Мужчину задержали "на горячем", в момент получения незаконных средств.

Правоохранители задержали старшего боевого медика, сержанта из-за кражи 16 БпЛА, рассказали на портале ведомства. Каждый дрон "Генерал Черешня" стоил 34 900 грн. Фигурант "сбыл" партию похищенного, и в этот момент произошло задержание.

Офис генпрокурора опубликовал серию фото задержания сержанта при продаже похищенных беспилотников. Видим дроны, которые перевозились в коробках в багажнике авто, а также компоненты для беспилотников. Лицо фигуранта заблюрено, и не указано подразделение, в котором состоялась кража. Спецоперация по задержанию провели правоохранители из ГБР, Военной контрразведки СБУ, Донецкой областной прокуратуры.

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Дроны Генерал Черешня — результаты обыска, 8 июня Дроны Генерал Черешня — похищенные дроны, 8 июня Дроны Генерал Черешня — задержанный и правоохранители, 8 июня Дроны Генерал Черешня — подозреваемый сержант, 8 июня

Согласно данным следствия, сержант механизированного батальона украл FPV-дроны в январе 2026 года: устройства передали в воинскую часть для выполнения боевых задач, но фигурант их присвоил. 30 мая в Харьковской области состоялся очередной этап преступления. Мужчина отыскал покупателя на "черном рынке" и сбыл БпЛА за 105 тыс. грн. Задержание произошло в момент получения средств, уточнили правоохранители.

В материале офиса генпрокурора указано, что подозреваемый нанес ущерб воинской части на полмиллиона гривен. Суммарная стоимость похищенного — 558 400 грн: видим, что имущество воинской части сержант продал в 4-5 раз дешевле номинальной стоимости. Фигуранта держат под стражей с возможностью выйти под залог за 266 тыс. грн и подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 410 УК (хищение имущества воинской части в условиях военного положения). Возможное наказание за такое преступление, если суд признает его вину, — тюрьма на срок от 10 до 15 лет.

На странице Facebook производителя "Генерал Черешня" появилась благодарность офису генпрокурора за разоблачение кражи партии дронов, которые должны были помочь Силам обороны, но не дошли из-за действий подозреваемого.

Дроны Генерал Черешня — детали

Отметим, Фокус писал о дронах "Генерал Черешня", которые используются бойцами ВСУ. В частности, в ноябре 2025 года стало известно о рекордном перехвате разведдронов РФ: перехватчик сбил 548 целей за месяц. Компания-разработчик уточнила, что их перехватчик защищает позиции боевых подразделений ВСУ от работы Zala, Supercam, "Мерлин", "Орлан" ВС РФ, которые залетают на расстояние 15-100 км от фронта. Перед этим стало известно о первых успешных испытаниях дронов Bullut, которые разгоняются до скорости 300 км/ч.

Напоминаем, в марте правоохранители рассказали о командире взвода, который в течение двух лет присваивал военную технику ВСУ. Ранее стало известно о хищении 16 млн грн, выделенных на закупку БпЛА частям в Сумской области.