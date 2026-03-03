Предназначалась для защиты неба Киевщины: комвзвода воровал технику и сдавал ее в ломбард

Командир взвода связи одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в течение 2024-2025 годов присвоил технику, используемую для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

Вместо того чтобы снабжать подразделение необходимым оборудованием, военный продавал его, сообщает Государственное бюро расследований.

Среди того, что присвоил, а затем реализовал подозреваемый, — стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету, которые были необходимы мобильным группам для отражения атак врага и состояли на учете воинской части.

Следствие установило, что технику он вывозил из воинской части и в дальнейшем сдавал ее в ломбарды. Полученные средства мужчина использовал по своему усмотрению.

Военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащему грозит солидный срок за решеткой Фото: ГБР

Если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Факты кражи денег для Сил обороны на оборудование и самого оборудования, увы, не редкость. В ноябре прошлого года в Сумской области организованная группа под руководством действующего военнослужащего украла почти 16 млн гривен, предназначенных для закупки дронов.

В феврале 2025 года в Министерстве обороны Украины разоблачили коррупционную схему, из-за которой бюджет государства потерял 246 млн гривен. Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін".

Напомним, майор тыла бригады десантно-штурмовых войск, которого подозревают в коррупционных схемах по поставке продуктов, купил себе виллу на Бали за $190 тысяч.