Призначалася для захисту неба Київщини: комвзводу крав техніку і здавав її в ломбард

Командир взводу зв'язку однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України протягом 2024-2025 років привласнив техніку, яка використовується для бойового чергування та охорони повітряного простору Київської області.

Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продавав його, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Серед того, що привласнив, а потім реалізував підозрюваний, — стаціонарні комп'ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету, що були необхідні мобільним групам для відбиття атак ворога і перебували на обліку військової частини.

Слідство встановило, що техніку він вивозив із військової частини та надалі здавав її в ломбарди. Отримані кошти чоловік використовував на власний розсуд.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в заволодінні військовим майном зі зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Військовослужбовцю загрожує солідний термін за ґратами Фото: ДБР

Якщо вину фігуранта буде доведено в суді, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Факти крадіжки грошей для Сил оборони грошей на обладнання і самого обладнання, на жаль, не рідкість. У листопаді минулого року в Сумській області організована група під керівництвом чинного військовослужбовця вкрала майже 16 млн гривень, призначених для закупівлі дронів.

У лютому 2025 року в Міністерстві оборони України викрили корупційну схему, через яку бюджет держави втратив 246 млн гривень. Йдеться про зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін".

Нагадаємо, майор тилу бригади десантно-штурмових військ, якого підозрюють у корупційних схемах із постачання продуктів, купив собі віллу на Балі за $190 тисяч.