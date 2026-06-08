Обібрав на ₴500 тисяч: прокуратура затримала сержанта за крадіжку дронів "Генерал Черешня" (фото)

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття сержанта військової частини у Донецькій області, який, за даними слідства, вкрав партію дронів "Генерал Черешня". Фігурант служив у роті безпілотних систем механізованого батальйону та привласнив партію безпілотників для продажу на "чорному ринку". Чоловіка затримали "на гарячому", у момент отримання незаконних коштів.

Правоохоронці затримали старшого бойового медика, сержанта через крадіжку 16 БпЛА, розповіли на порталі відомства. Кожен дрон "Генерал Черешня" коштував 34 900 грн. Фігурант "збув" партію викраденого, і в цей момент відбулось затримання.

Офіс генпрокурора опублікував серію фото затримання сержанта під час продажу викрадених безпілотників. Бачимо дрони, які перевозились у коробках в багажнику авто, і також компоненти для безпілотників. Обличчя фігуранта заблюрене і не вказано підрозділ, в якому відбулась крадіжка. Спецоперацію із затримання провели правоохоронці з ДБР, Військової контррозвідки СБУ, Донецької обласної прокуратури.

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Дрони Генерал Черешня — результати обшуку, 8 червня Дрони Генерал Черешня — викрадені дрони, 8 червня Дрони Генерал Черешня — затриманий та правоохоронці, 8 червня Дрони Генерал Черешня — підозрюваний сержант, 8 червня

Згідно з даними слідства, сержант механізованого батальйону вкрав FPV-дрони у січні 2026 року: пристрої передали у військову частину для виконання бойових завдань, але фігурант їх привласнив. 30 травня у Харківській області відбувся черговий етап злочину. Чоловік відшукав покупця на "чорному ринку" та збув БпЛА за 105 тис. грн. Затримання відбулось у момент отримання коштів, уточнили правоохоронці.

У матеріалі офісу генпрокурора вказано, що підозрюваний завдав шкоди військовій частині на пів мільйона гривень. Сумарна вартість викраденого — 558 400 грн: бачимо, що майно військової частини сержант продав у 4-5 разів дешевше номінальної вартості. Фігуранта тримають під вартою з можливістю вийти під заставу за 266 тис. грн та підозрюють у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 410 КК (викрадення майна військової частини в умовах воєнного стану). Можливе покарання за такий злочин, якщо суд визнає його вину, — тюрма на термін від 10 до 15 років.

На сторінці Facebook виробника "Генерал Черешня" з'явилась подяка офісу генпрокурора за викриття крадіжки партії дронів, які мали допомогти Силам оборони, але не дійшли через дії підозрюваного.

Дрони Генерал Черешня — деталі

Зазначимо, Фокус писав про дрони "Генерал Черешня", які використовуються бійцями ЗСУ. Зокрема, у листопаді 2025 року стало відомо про рекордне перехоплення розвіддронів РФ: перехоплювач збив 548 цілей за місяць. Компанія-розробник уточнила, що їхній перехоплювач захищає позиції бойових підрозділів ЗСУ від роботи Zala, Supercam, "Мерлін", "Орлан" ЗС РФ, які залітають на відстань 15-100 км від фронту. Перед цим стало відомо про перші успішні випробування дронів Bullut, які розганяються до швидкості 300 км/год.

Нагадуємо, у березні правоохоронці розповіли про командира взводу, який протягом двох років привласнював військову техніку ЗСУ. Раніше стало відомо про розкрадання 16 млн грн, виділених на закупівлю БпЛА частинам у Сумській області.