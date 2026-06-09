"Люди в обед хотели скромно съесть пиццу": мэр Каменка-Бугской объяснил застолье депутатов, которое видела вся Украина

Мэр Каменка-Бугской во Львовской области Олег Омелян пожаловался, что из работников, которые устроили застолье в сессионном зале и попали на стрим в YouTube, "сделали преступников".

Чиновник объяснил, что на кадрах, которые распространили в сети, рабочие лишь хотели несколько отпраздновать во время обеда. Об этом Олег Омелян рассказал изданию ZAXID.NET.

По его словам, сейчас представители местного самоуправления постоянно находятся под наблюдением общественности, поэтому несколько ограничены в возможностях куда-то сходить.

"К большому сожалению, сегодня местное самоуправление является крайним во всем. Нельзя нигде пойти, потому что вы же местное самоуправление. У нас есть похороны военных, к сожалению, туда приходит только местное самоуправление, все остальные заняты", — отметил Омелян.

Відео дня

В то же время мэр упрекнул за огласку в сети.

"Люди в обед хотели скромно съесть пиццу и отпраздновать кое-что, а теперь из всех сделали преступников. Наверное не имеют больше о чем писать. Мы все выясняем, нам неприятно", — подчеркнул чиновник.

Присутствие большого количества алкоголя на застолье мэр Каменка-Бугской отверг. В целом в городском совете не практикуют различные празднования такого плана, пояснил он.

Издание пишет, что, со слов Омеляна стало понятно о том, что он был информирован о праздновании в ведомстве. Всю ответственность за инцидент чиновник взял на себя и отклонил вину работников.

Напомним, об инциденте стало известно несколько дней назад, когда в сети распространили отрывок из YouTube-трансляции из помещения сессионного зала в Каменка-Бугской. На кадрах было видно, как работники отмечают какой-то праздник: люди собрались вокруг накрытых столов. Впоследствии саму трансляцию удалили.

Также на видео был слышен разговор о том, у всех ли "налито" и о тостах.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также ранее нардеп обозвал мужчин за рубежом "мамиными черешнями" и призвал к реформам в ВСУ.