"Люди в обід хотіли скромно з'їсти піцу": мер Кам'янка-Бузької пояснив застілля депутатів, яке бачила вся Україна

Мер Кам'янка-Бузької у Львівській області Олег Омелян поскаржився, що з працівників, які влаштували застілля у сесійній залі і потрапили на стрім у YouTube, "зробили злочинців".

Чиновник пояснив, що на кадрах, які поширили у мережі, робітники лише хотіли дещо відсвяткувати під час обіду. Про це Олег Омелян розповів виданню ZAXID.NET.

За його словами, зараз представники місцевого самоврядування постійно перебувають під наглядом громадськості, тому дещо обмежені у можливостях кудись сходити.

"На превеликий жаль, сьогодні місцеве самоврядування є крайнє у всьому. Не можна ніде піти, бо ви ж місцеве самоврядування. В нас є похорони військових, на жаль, туди приходить тільки місцеве самоврядування, всі інші зайняті", — зазначив Омелян.

Водночас мер дорікнув за розголос у мережі.

Відео дня

"Люди в обід хотіли скромно з’їсти піцу і відсвяткувати дещо, а тепер зі всіх зробили злочинців. Напевно не мають більше про що писати. Ми все з’ясовуємо, нам неприємно", — наголосив чиновник.

Присутність великої кількості алкоголю на застіллі мер Кам'янка-Бузької відкинув. Загалом у міській раді не практикують різноманітні святкування такого плану, пояснив він.

Видання пише, що, зі слів Омеляна стало зрозуміло про те, що він був інформований про святкування у відомстві. Всю відповідальність за інцидент чиновник взяв на себе і відхилив вину працівників.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо кілька днів тому, коли у мережі поширили уривок з YouTube-трансляції з приміщення сесійної зали у Кам'янка-Бузькій. На кадрах було видно, як працівники відзначають якесь свято: люди зібралися довкола накритих столів. Згодом саму трансляцію видалили.

Також на відео було чутно розмову про те, чи у всіх "налито" і про тости.

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