В Киеве загорелся ресторан в Лесном массиве: как спасались люди — соцсети (видео)

На Левобережье Киева вспыхнул пожар в заведении общественного питания, заполненном десятками посетителей, сообщили в соцсетях. На видео с места событий видно, как огонь полностью охватил здание, построенное посреди деревьев.

Первые сообщения и видео с места пожара в Киеве появились в сети около 19:00, рассказали в Telegram-канале СМИ "Киев 24". Тем временем столичные паблики наполнились кадрами с разных ракурсов. На одном видео — столбы дыма посреди зеленой зоны жилого района. На другом — горящее помещение и люди, спешащие укрыться в безопасное место.

В паблике "Киев info" сообщили, что возгорание произошло на территории кафе "В лесу", расположенного в Лесном районе на Левобережье Киева. Позже информацию уточнили: добавили адрес заведения — "В лесу на улице Милютенко". Также уточняется, что пожар мог начаться в "мангальной зоне".

Відео дня

На одной из записей с места пожара видно около десятка человек, которые отходят подальше от места возгорания. Граждане не бегут и не кричат, а просто уходят быстрым шагом. Не слышно звуков пожарной машины, но слышно, как перекликаются, вероятно, сотрудники.

Пожар в Киеве — подробности

На странице ГСЧС Киева в социальных сетях нет информации о чрезвычайной ситуации в заведении общественного питания столицы. Кроме того, о происшествии нет данных ни на странице в Facebook, ни на сайте заведения. На фотографиях в сети видно, что кафе-ресторан построен из бруса и стоит посреди густого леса.

Пожар в Киеве — как выглядело заведение до инцидента 20 июня Фото: Скриншот

Отметим, что в марте 2026 года Фокус писал о масштабных пожарах в Киеве, а также во Львове. Согласно данным СМИ, в Киеве возгорание произошло в Голосеевском районе возле жилого массива Корчуватое: загорелся мусор (вероятно, вторсырье) на площади 300 кв. м. На место происшествия вызвали ГСЧС, там работали 24 единицы спецтехники и 60 пожарных. Тем временем во Львове также произошло возгорание на складе в селе Солонка. На видео запечатлено масштабное возгорание, с которым оперативно справились сотрудники ГСЧС.

Напоминаем, что после обстрела 15 июня в Киеве загорелся Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры. Кроме того, горели "Мистецкий арсенал" и склады "Центра Довженко". 19 июня в сети были опубликованы последствия российского удара: появилось фото решетки, которую взрывная волна "обвила" вокруг ствола. Один из предыдущих обстрелов Киева также закончился пожарами, сообщил мэр Виталий Кличко.