У Києві загорівся ресторан на Лісовому масиві: як рятувались люди, — соцмережі (відео)

На Лівобережжі Києва спалахнула пожежа у закладі громадського харчування, наповненого десятками відвідувачів, повідомили у соцмережах. На відео з місця подій — вогонь, який повністю охопив приміщення, збудоване посеред дерев.

Перша інформація та відео з місця займання у Києві з'явились у мережі близько 19 год, ідеться у Telegram-каналі медіа "Київ 24". Тим часом столичні пабліки заповнили кадри з різних ракурсів. На одному відео — стовпи диму посеред зеленої зони житлового району. На іншому — палаюче приміщення та люди, які поспіхом ідуть у безпечне місце.

У пабліку "Київ info" написали, що займання сталось на території кафе "У лісі" розташованому у Лісовому районі на Лівобережжі Києва. Згодом інформацію уточнили: додали адресу закладу — "У лісі на Мілютенка". Також уточнюється, що пожежа могла початись у "мангальній зоні".

Відео дня

На одному записів з місця пожежі бачимо близько десятків людей, які відходять подалі від точки займання. Громадяни не біжать і не кричать, просто ідуть геть прискореними кроками. Не чути звуків пожежної машини, але чути, як перегукуються, ймовірно, працівники.

Пожежа в Києві — деталі

На сторінці ДСНС Києва у соцмережах немає інформації про надзвичайну ситуацію у закладі громадського харчування столиці. Крім того, про подію немає даних на сторінці Facebook чи на порталі закладу. На фото у мережі бачимо, що кафе-ресторан збудований з брусу та стоїть посеред густо насаджених дерев.

Пожежа в Києві — як виглядав заклад до інциденту 20 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, у березні 2026 року Фокус писав про масштабні пожежі у Києві, і також у Львові. Згідно з даними медіа, у Києві спалахнуло у Голосіївському районі біля житлового масиву Корчувате: загорілось сміття (ймовірно, вторсировина) на площі 300 кв. м. На місце подій викликали ДСНС, і працювало 24 одиниці спецтехніки та 60 пожежників. Тим часом у Львові також загорілось на території складу у селі Солонка. На відео зафіксували масштабне займання, з яким оперативно впорались працівники ДСНС.

Нагадуємо, після обстрілу 15 червня у Києві загорівся Успенський собор на території Києво-Печерської лаври. Крім того, палав "Мистецький арсенал" та склади "Центру Довженка". 19 червня у мережі опублікували наслідки російського удару: з'явилось фото решітки, яку вибухова хвиля "обгорнула" навколо стовбура. Один з попередніх обстрілів Києва також закінчився пожежами, повідомив мер Віталій Кличко.