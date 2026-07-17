Убийство братьев Мосейчуков на Киевщине: следователи обнаружили предполагаемое оружие военных в другой области (фото)

Правоохранители обнаружили оружие, которое, возможно, использовалось военными при совершении громкого убийства в Киевской области. Его нашли в Днепропетровской области.

Следователям удалось обнаружить две единицы стрелкового оружия на территории одной из общин в Днепропетровской области. Это произошло в ходе обысков 9 июля, как сообщили на странице Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

В ведомстве отметили, что комплекс розыскных и следственных мероприятий проводился в рамках уголовных дел, возбужденных по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Оружие, обнаруженное следователями, могло использоваться военнослужащими одной из воинских частей при совершении уголовных правонарушений на территории Киевской области.

Хотя в правоохранительных органах не уточнили, о каком именно инциденте идет речь, СМИ предполагают, что речь идет о бойцах 155-й ОМБр, которых подозревают в похищении и убийстве двух мужчин в Киевской области.

Відео дня

Следователи продемонстрировали оружие, которое могли применить военнослужащие 155-й ОМБр Фото: Facebook / Военная служба правопорядка

Изъятое стрелковое оружие правоохранители передали Национальной полиции для дальнейшего расследования. Результаты экспертизы могут подтвердить или опровергнуть информацию о применении военнослужащими этого оружия для совершения преступления.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают проводить комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступлений", — отметили в правоохранительных органах.

Скандал в 155-й бригаде — что известно

11 июля "Громадське" со ссылкой на два источника в Силах обороны Украины сообщило, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов ушел в самоуправление. Его объявили в розыск после задержания военнослужащих его подразделения, которых подозревали в похищении двух гражданских лиц в Киевской области.

13 июля Лучанова задержали в Киеве. Ему и нескольким другим фигурантам ранее было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве.

14 июля в суде Киевской области бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов заявил, что не приказывал подчинённым похищать и убивать братьев Мосейчуков.