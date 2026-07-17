Вбивство братів Мосейчуків на Київщині: слідчі виявили ймовірну зброю військових в іншій області (фото)

Правоохоронці виявили зброю, яку могли використовувати військові під час скоєння резонансного вбивства у Київській області. Її знайшли на Дніпропетровщині.

Слідчим вдалося знайти дві одиниці стрілецької зброї на території однієї з громад на Дніпропетровщині. Це сталося під час обшуків 9 липня, повідомили на сторінці Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

У відомстві зазначили, що комплекс розшукових та слідчих заходів проводився у межах кримінальних проваджень, розпочатих за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 Кримінального кодесу України. Стрілецьку зброю, яку виявили слідчі, могли застосовувати військовослужбовці однієї з військових частин під час вчинення кримінальних правопорушень на території Київської області.

Хоча у службі правопорядку не уточнили, про який саме інцидент йдеться, ЗМІ припускають, що мова йде про бійців 155 ОМБр, яких підозрюють у викраденні та вбивстві двох чоловіків на Київщині.

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Слідчі показали зброю, яку могли застосувати військові 155 ОМБр Фото: Facebook / Військова служба правопорядку

Вилучену стрілецьку зброю правоохоронці передали Національній поліції для подальшого розслідування. Результати досліджень можуть підтвердити або спростувати інформацію про застосування військовослужбовцями цієї зброї для скоєння злочину.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення злочинів", — зазначили у службі правопорядку.

Скандал у 155-й бригаді — що відомо

11 липня "Громадське" із посиланням на два джерела в Силах оборони України повідомило, що командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов пішов у СЗЧ. Його оголосили у розшук після затримання військовослужбовців його підрозділу, яких підозрювали у викраденні двох цивільних осіб у Київській області.

13 липня Лучанова затримали у Києві. Йому та кільком фігурантам перед цим було висунуто підозру в незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві.

14 липня у суді Київської області колишній командир 155 бригади Станіслав Лучанов заявив, що не наказував підлеглим викрадати та убивати братів Мосейчуків.