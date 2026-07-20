Пес Патрон празднует день рождения: сколько исполнилось четырехлапому саперу

Талисман Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования пес Патрон сегодня празднует свой день рождения.

20 июля одному из самых знаменитых украинских животных исполняется семь лет, о чем говорится на странице Патрона в соцсети.

Именинник отмечает, что с его рождения мир очень изменился, а время быстротечно.

"Сын моих хозяев, с которым я разделил все свое и часть его детства, уже курсант второго курса! Я так им горжусь! Технологии развиваются. Теперь миской, которая сама насыпает корм, не удивишь даже Веню. Чемпионат мира по футболу провели уже в третий раз, когда я родился. Многие из наших саперов получили новые звания и награды. А некоторые из тех, с кем я начинал когда-то работать, уже ушли на заслуженную пенсию", — констатирует Патрон.

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Вместе с тем, говорится в тексте, время быстротечно для всего, кроме войны:

"Но я верю, что мне хватит моего, чтобы увидеть, как распадается и навсегда исчезает самая гнусная страна. Несмотря на то, что она ежедневно в течение 4,5 лет показывает высшую степень жестокости, я также вижу, что в мире существует многое другое. Есть любовь. Поддержка других. Дружба. Любовь. Есть замечательные книги и фильмы, которые создают отличные люди. Первый снег. Младенцы! Есть достижения в науке, победы в спорте. И все это стоит нашей борьбы".

Главное желание именинника — как у всех.

"Вы знаете, какое желание я загадаю. Но само по себе желание, не подкрепленное каким-то действием, как мыльный пузырек: хорошенькое, но "пощупать" его не удастся. Спасибо всем, кто продолжает что-то делать для его осуществления! Вместе у нас все получится!"

Пес Патрон — чем он известен

Служебный пес Патрон породы джек-рассел-терьер из Чернигова стал настоящей звездой соцсетей, после того, как в Сети появилось несколько роликов от ГСЧС Черниговской области, где он был главным героем.

Первый раз про Патрона написали 15 марта 2022 года. "Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненьким", — написали пиротехники в Facebook. И с той поры слава Патрона растет.

За это время Патрона несколько раз изображали на муралах, награждали премиями, в том числе — премией Каннского кинофестиваля под названием Palm Dog Award ("Пальмовый пес") за вклад в укрепление связи между людьми и собаками.

В мае 2022 года Патрон стал лицом мобильного приложения от МВД, которое позволяет быстро сообщать саперам о взрывчатке и показывает потенциально опасные зоны. На нескольких страницах приложения "Разминирование Украины" размещены рисунки Патрона.

В июне того же года Патрон стал героем мультфильма, однако команда украинского пса-сапера раскритиковала проект, отметив, что танцующий рядом с минами пес — именно таким Патрона изобразили в мультфильме — нивелирует серьезную работу собаки.

Кроме того, животное получило официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Известного четвероного пиротехника назначили директором департамента по коммуникациям

Напомним, двойник пса Патрона спас жизнь хозяйке во время обстрела ТЦ в Кременчуге. Раньше Федор любил гулять рядом с "Амстором", но в день атаки увел Ольгу Хлебутину подальше от опасности.