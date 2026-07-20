Пес Патрон святкує день народження: скільки виповнилося чотирилапому саперу

Талисман Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та символ Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування — пес Патрон — сьогодні святкує свій день народження.

20 липня одній із найвідоміших українських тварин виповнюється сім років, про що йдеться на сторінці "Патрона" у соціальній мережі.

Іменинник зазначає, що з моменту його народження світ дуже змінився, а час минає швидко.

"Син моїх господарів, з яким я провів усе своє дитинство та частину його, вже курсант другого курсу! Я так ним пишаюся! Технології розвиваються. Тепер мискою, яка сама насипає корм, не здивуєш навіть Вєню. Чемпіонат світу з футболу провели вже втретє, відколи я народився. Багато хто з наших саперів отримав нові звання та нагороди. А деякі з тих, з ким я колись починав працювати, вже пішли на заслужену пенсію", — констатує Патрон.

Відео дня

Водночас, як зазначено в тексті, час швидко минає для всього, крім війни:

"Але я вірю, що мені вистачить мого, щоб побачити, як розпадається й назавжди зникає наймерзенніша країна. Попри те, що вона щодня протягом 4,5 років демонструє найвищий ступінь жорстокості, я також бачу, що у світі існує багато іншого. Є любов. Підтримка інших. Дружба. Кохання. Є чудові книги та фільми, які створюють видатні люди. Перший сніг. Немовлята! Є досягнення в науці, перемоги у спорті. І все це варте нашої боротьби".

Головне бажання іменинника — таке ж, як у всіх.

"Ви знаєте, яке бажання я загадаю. Але саме по собі бажання, не підкріплене якоюсь дією, — як мильна булькашка: гарненьке, але "помацати" його не вдасться. Дякую всім, хто продовжує щось робити для його здійсненності! Разом у нас все вдасться!"

Собака Патрон — чим він відомий

Службовий пес Патрон породи джек-рассел-тер’єр із Чернігова став справжньою зіркою соцмереж після того, як у мережі з’явилося кілька відео від ДСНС Чернігівської області, де він був головним героєм.

Вперше про Патрона написали 15 березня 2022 року. "Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він — душа й талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди й усюди. До речі, він дуже любить сир, тому наші хлопці, коли випадає нагода, балують його смаколиками", — написали піротехніки у Facebook. І відтоді слава Патрона зростає.

За цей час Патрону кілька разів зображували на муралах, нагороджували преміями, зокрема — премією Каннського кінофестивалю під назвою Palm Dog Award ("Пальмовий пес") за внесок у зміцнення зв’язку між людьми та собаками.

У травні 2022 року Патрон став обличчям мобільного додатка від МВС, який дає змогу швидко повідомляти саперам про вибухівку та показує потенційно небезпечні зони. На кількох сторінках додатка "Розмінування України" розміщено малюнки Патрона.

У червні того ж року Патрон став героєм мультфільму, проте команда українського собаки-сапера розкритикувала проєкт, зазначивши, що собака, який танцює поруч із мінами — саме таким Патрона зобразили в мультфільмі — знецінює серйозну роботу собаки.

Крім того, тварина отримала офіційну посаду в зоозахисній організації UAnimals. Відомого чотирилапого піротехніка призначили директором департаменту з комунікацій

Нагадаємо, двійник пса Патрона врятував життя господині під час обстрілу ТЦ у Кременчуці. Раніше Федір любив гуляти поруч з "Амстором", але в день нападу відвів Ольгу Хлебутіну подалі від небезпеки.