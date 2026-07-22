Стрельба в Киеве: нетрезвый мужчина открыл огонь в супермаркете

В Киеве полицейские задержали 35-летнего мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете на Оболони. По данным следствия, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматического пистолета в сторону охранника; ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о стрельбе в супермаркете на улице Северной, после чего на место выехали следственно-оперативная группа, оперативники и сотрудники полиции охраны.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин в нетрезвом состоянии зашел в магазин, начал провоцировать конфликт с персоналом, а затем достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону сотрудника охраны.

Пневматический пистолет преступника Фото: Национальная полиция

Полицейские задержали мужчину и изъяли пневматический пистолет. Следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Відео дня

Задержанный рядом с полицейским Фото: Национальная полиция

Согласно данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в ночь на 2 июля в районе Рясного во Львове произошла стрельба. Сначала местные Telegram-каналы сообщали, что мужчина из автомобиля произвел несколько выстрелов и якобы угрожал прохожим оружием. Впоследствии полиция подтвердила инцидент и сообщила о задержании подозреваемого.

Впоследствии полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий. В ходе обыска в его автомобиле изъяли помповое ружье и патроны. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Кроме того, в ночь на 1 июля в Николаеве во время конфликта между тремя мужчинами произошла перестрелка, в результате которой погибли двое иностранцев. Предполагаемого стрелка правоохранители задержали на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ирпене мужчина открыл стрельбу прямо на улице. Полицейские оперативно прибыли по вызову и задержали подозреваемого.