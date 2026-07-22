Стрілянина в Києві: нетверезий чоловік відкрив вогонь у супермаркеті

У Києві поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті на Оболоні. За даними слідства, він, перебуваючи напідпитку, вистрілив із пневматичного пістолета в бік охоронця, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про стрілянину в супермаркеті на вулиці Північній надійшло до поліції, після чого на місце виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та співробітники поліції охорони.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до магазину, почав провокувати конфлікт із персоналом, а згодом дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік працівника охорони.

Пневматичний пістолет злочинця Фото: Національна поліція

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили пневматичний пістолет. Слідчі повідомили йому про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

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Затриманий поруч із поліцейським Фото: Національна поліція

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня в районі Рясного у Львові сталася стрілянина. Спочатку місцеві Telegram-канали повідомляли, що чоловік із автомобіля здійснив кілька пострілів і нібито погрожував перехожим зброєю. Згодом поліція підтвердила інцидент і повідомила про затримання підозрюваного.

Згодом поліцейські встановили особу підозрюваного — ним виявився 40-річний житель Запорізької області, колишній військовослужбовець. Під час обшуку в його автомобілі вилучили помпову рушницю та набої. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Також у ніч проти 1 липня в Миколаєві під час конфлікту між трьома чоловіками сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє іноземців. Ймовірного стрільця правоохоронці затримали на місці події.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені чоловік відкрив стрілянину просто на вулиці. Поліцейські оперативно прибули на виклик і затримали підозрюваного.