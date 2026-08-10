Вырубка деревьев на Теремках: Фокус опровергает обвинения Стерненко, признавшегося в ошибке относительно техники

Волонтер Сергей Стерненко заявил, что ошибся в отношении происхождения спецтехники, которую заметили во время вырубки деревьев на Теремках, однако при этом обвинил Фокус в якобы заказном материале. Редакция опровергает это утверждение и подчеркивает, что не получала денег за публикацию и не имеет никакого финансового интереса в освещении этой темы.

На своей странице в Telegram волонтер и блогер Сергей Стерненко опубликовал сообщение, в котором отметил, что для вырубки деревьев на Теремках не использовалась спецтехника, предназначенная для ВСУ, о чем ранее сообщалось в его посте.

Он отметил, что британский производитель поставляет технику с аналогичной маркировкой как для продажи, так и в рамках благотворительных программ, и написал: "Признаю ошибку, на первый взгляд всё выглядело иначе".

В то же время в этом же посте Стерненко заявил, что материал Фокуса о ситуации на Теремках якобы был оплачен Виталием Кличко. Однако никаких подтверждений того, что за публикацию платил мэр Киева или городские власти, блогер не привёл.

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"Для варварского уничтожения деревьев на Теремках не использовалась спецтехника, предназначенная для ВСУ, сообщает КГГА. Для большей убедительности Кличко даже купил статью на сайте "Фокус" об этом", — говорится в его публикации.

Сергей Стерненко обвинил "Фокус" в публикации якобы заказного материала. Фото: Скриншот

"Фокус" опровергает любые утверждения о получении денег за материал и отрицает наличие каких-либо финансовых интересов. Задача нашего СМИ — честно и объективно информировать читателей.

Скандал с вырубкой деревьев на Теремках — о чем писал Фокус в своей статье

Стоит отметить, что в материале Фокуса речь шла не об оправдании вырубки деревьев на Теремках, а о проверке информации о происхождении техники. В частности, инженер по путям сообщения и специалист по транспортной инфраструктуре Анна Минюкова призвала Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова опровергнуть заявления о том, что британские партнеры передали эту технику для нужд ВСУ.

В частности, поводом для её заявления послужили посты блогеров, в которых утверждалось, что технику используют для вырубки деревьев при строительстве теплотрассы, а сами машины якобы были переданы Украине для нужд вооружённых сил.

В то же время "Киевзеленбуд" сообщил, что техника была приобретена у частной компании. Сами же машины были изготовлены в Великобритании, но они не являются гуманитарной помощью и не передавались ВСУ. Наклейка на технике, по объяснению предприятия, лишь свидетельствует о поддержке украинской армии со стороны компании-продавца.

Кроме того, Минюкова подчеркнула, что вопросы вырубки деревьев и строительства теплотрассы следует рассматривать отдельно от информации о помощи ВСУ. По её мнению, публичные лица должны проверять такие утверждения перед их распространением и опровергать их, если они оказались ложными.

7 августа издание Фокус сообщало, что в Теремках несколько дней подряд продолжались протесты киевлян против вырубки деревьев в зеленой зоне, через которую прокладывают теплотрассу для обеспечения теплом 280 домов. В частности, местные жители требовали остановить работы и обращали внимание на изменение проекта, ширину вырубки и отсутствие надлежащего диалога с городскими властями.

Также сообщалось, что украинцы могут без разрешения собирать в лесу только сухие ветки, опавшую листву и другие природные остатки, не наносящие вреда деревьям. За незаконную вырубку или заготовку древесины в 2026 году предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба — уголовная ответственность.