Вирубка дерев на Теремках: Фокус спростовує звинувачення Стерненка, який визнав помилку про техніку

Волонтер Сергій Стерненко заявив, що помилився щодо походження спецтехніки, яку помітили під час вирубки дерев на Теремках, однак при цьому звинуватив Фокус у нібито замовному матеріалі. Редакція спростовує це твердження та наголошує, що не отримувала грошей за публікацію і не має жодного фінансового інтересу у висвітленні цієї теми.

На своїй сторінці у Telegram волонтер та блогер Сергій Стерненко оприлюднив публікацію, в якій зазначив, що для знищення дерев на Теремках не використовували спецтехніку, призначену для ЗСУ, про що раніше повідомлялося у його дописі.

Він зазначив, що британський виробник постачає техніку з аналогічним маркуванням як на продаж, так і в рамках благодійних програм, та написав: "Визнаю помилку, на перший погляд все виглядало інакше".

Водночас у цьому ж дописі Стерненко заявив, що матеріал Фокусу про ситуацію на Теремках нібито був оплачений Віталієм Кличком. Однак жодних підтверджень того, що за публікацію платив мер Києва або міська влада, блогер не надав.

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"Для варварського знищення дерев на Теремках не використовували спецтехніку, призначену для ЗСУ, повідомляє КМДА. Для більшої переконливості Кличко купив навіть статтю на Фокусі про це", — йдеться в його публікації.

Сергій Стерненко звинуватив Фокус у нібито замовному матеріалі. Фото: Скриншот

Фокус спростовує будь-яке отримання грошей за матеріал та заперечує будь-які фінансові інтереси. Завдання нашого ЗМІ — інформувати читачів чесно та об'єктивно.

Скандал з вирубкою дерев на Теремках — про що писав Фокус у своєму матеріалі

Варто зауважити, що у матеріалі Фокусу йшлося не про виправдання вирубки дерев на Теремках, а про перевірку інформації щодо походження техніки. Зокрема, інженерка шляхів сполучення та спеціалістка з транспортної інфраструктури Анна Мінюкова закликала Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова спростувати заяви про те, що британські партнери передали цю техніку для потреб ЗСУ.

Зокрема, поштовхом до її заяви стали дописи блогерів, у яких стверджувалося, що техніку використовують для вирубки дерев під час будівництва теплотраси, а самі машини нібито були передані Україні для військових.

Водночас "Київзеленбуд" повідомив, що техніку придбали у приватної компанії. Самі ж машини виготовили у Великій Британії, але вони не є гуманітарною допомогою та не передавалися ЗСУ. Наліпка на техніці, за поясненням підприємства, лише свідчить про підтримку українського війська з боку компанії-продавця.

Також Мінюкова наголосила, що питання вирубки дерев і будівництва теплотраси потрібно розглядати окремо від інформації про допомогу ЗСУ. На її думку, публічні люди мають перевіряти такі твердження перед поширенням та спростовувати їх, якщо вони виявилися неправдивими.

7 серпня Фокус писав, що на Теремках декілька днів поспіль тривали протести киян проти вирубки дерев у зеленій зоні, через яку прокладають теплотрасу для забезпечення теплом 280 будинків. Зокрема, місцеві жителі вимагали зупинити роботи та звертали увагу на зміну проєкту, ширину вирубки й відсутність належного діалогу з міською владою.

Також повідомлялося, що українці можуть без дозволу збирати в лісі лише сухі гілки, опале листя та інші природні залишки, які не шкодять деревам. За незаконну вирубку або заготівлю деревини у 2026 році передбачені штрафи, а якщо завдано значних збитків — кримінальна відповідальність.