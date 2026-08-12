Стефанишина не внесла залог 6 млн грн: как идет дело о незаконном обогащении

Высший антикоррупционный суд не получил 6 млн грн залога, который должна была внести бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщили СМИ. Деньги должны были поступить до вечера 11 августа, но вместо этого адвокат подал апелляционную жалобу. Что происходит в деле Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении?

Постановление ВАКС о залоге Стефанишиной вынесли 6 августа, а через пять дней, то есть 11 августа, средства должны были поступить на счета суда, но не поступили, говорится в материале СМИ "Громадське". Следующий шаг в деле — прокурор может обратиться в суд для избрания другой меры пресечения, пояснили представители ведомства.

В СМИ сообщили, что вместо 6 млн грн ВАКС получил апелляционную жалобу адвоката Стефанишиной об избрании иной меры пресечения. В ближайшее время суд рассмотрит эту апелляцию: дата не указана. В материале также напомнили, что прокуратура просила о залоге в размере 13 млн грн, но эту идею не поддержали, а бывшая посолка заявила, что в таком случае ей не на что будет кормить семью.

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На странице Стефанишиной в Facebook пока нет комментариев по поводу неуплаты залога. Последнее сообщение датировано 5 августа: в нём говорится, что год назад чиновница уже давала объяснения по поводу квартиры, в связи с которой возникли вопросы. Также отмечается, что она будет отстаивать свою позицию в соответствии с законом.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело Стефанишиной — подробности расследования НАБУ

Отметим, что Фокус писал о ходе дела Стефанишиной, о котором стало известно в начале августа. 3 августа посол Украины в США подала в отставку, а президент Украины подписал соответствующее заявление. Позже сотрудники НАБУ сообщили, что вручили Стефанишиной подозрение по статье о незаконном обогащении (ст. 368-5) и о двух случаях недекларирования (ч. 2 ст. 366-2). Следователи рассказали, что в деле фигурируют две квартиры общей стоимостью 7 (или 11) млн грн в ЖК "Файна Таун". Также речь шла о доме за 550 тыс. долл. под Киевом, который могли получить в обмен на квартиры, говорится в расследовании. Кроме того, зафиксированы случаи недекларирования объектов недвижимости: квартира в ЖК "Львовская площадь" (оформлена на мать), парковочное место, автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (на подчиненного). Есть и другие расходы, которые вызвали вопросы у НАБУ. Ведомство выяснило, что Стефанишина получила доходов на 3,7 млн грн, а потратила — 4,2. Между тем в 2025 году чиновница ответила на расследование проекта Bihus.info: рассказала, что часть недвижимости получила благодаря родителям.

Напоминаем, что 27 июля стало известно о деле НАБУ, связанном с хищением 37 млн грн пожертвований, к которому может быть причастен сотрудник МИД. Между тем 11 августа следователи НАБУ обновили информацию по делу "Мидас".