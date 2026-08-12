Стефанишина не внесла заставу 6 млн грн: який хід справи про незаконне збагачення

Вищий антикорупційний суд не отримав 6 млн грн застави, які мала сплатити експосолка України у США Ольга Стефанишина, розповіли медіа. Гроші мали надійти до вечора 11 серпня, але натомість адвокат подав апеляційну скаргу. Що відбувається у справі Стефанишиної, яку підозрюють у незаконному збагаченні?

Постанова ВАКС про заставу Стефанишиної з'явилась 6 серпня, а через п'ять днів, тобто 11 серпня, вони мали надійти на рахунки суду, але не надійшли, ідеться у матеріалі медіа "Громадське". Наступний крок у справі — прокурор може звернутись до суду для обрання іншого запобіжного заходу, пояснили представники установи.

Медіа написало, що замість 6 млн грн ВАКС отримав апеляційну скаргу адвоката Стефанишиної щодо обрання іншого запобіжного заходу. Незабаром суд розгляне цю апеляцію: дата не вказана. У матеріалі також нагадали, що прокуратура просила про заставу 13 млн грн, але цю ідею не підтримали, а експосолка заявила, що у такому випадку їй не буде як годувати родину.

Відео дня

На сторінці Facebook Стефанишиної поки немає коментарів щодо несплати застави. Останній допис — за 5 серпня: ідеться про те, що посадовиця рік тому вже давала пояснення щодо квартири, по якій виникли питання. Також наголошується, що буде відстоювати свою позицію за законом.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа Стефанишиної — деталі розслідування НАБУ

Зазначимо, Фокус писав про перебіг справи Стефанишиної, про яку стало відомо на початку серпня. 3 серпня посолка України в США подала у відставку з посади, а президент України підписав відповідну заяву. Згодом антикорупційники НАБУ повідомили, що вручили Стефанишиній підозру за статтею про незаконне збагачення (ст. 368-5) та про два випадки недекларування (ч. 2 ст. 366-2). Розслідувачі розповіли, що у справі фігурує дві квартири сумарною вартістю 7 (чи 11) млн грн у ЖК "Файна Таун". Також ішлося про будинок за 550 тис. дол. під Києвом, який могли отримати в обмін на квартири, ідеться у розслідування. Крім того, зафіксували недекларування об'єктів нерухомості: квартиру у ЖК "Львівська площа" (оформлена на матір), паркомісце, автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (на підлеглого). Є й інші витрати, які викликали питання у НАБУ. Відомство з'ясувало, що Стефанишина отримала доходів 3,7 млн грн, а витратила — 4,2. Тим часом у 2025 році посадовиця відповіла на розслідування проєкту Bihus.info: розповіла, що деяку нерухомість отримала завдяки батькам.

Нагадуємо, 27 липня стало відомо про справу НАБУ щодо розкрадання 37 млн грн донатів, до якого може бути причетним працівник МЗС. Тим часом 11 серпня розслідувачі НАБУ оновили інформацію щодо справи "Мідас".