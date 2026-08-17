В Закарпатье студента с отсрочкой мобилизовали за прогулы занятий: какое решение принял суд

Закарпатский окружной административный суд вынес решение по делу студента с действующей отсрочкой, которого мобилизовали и зачислили в воинскую часть, сообщили СМИ. Речь идет о студенте колледжа, которого военкомы задержали на улице во время занятий. Какое решение принял суд и находится ли студент в армии?

12 августа судья вынес решение по делу № 260/4817/26 о мобилизации военнообязанного, имевшего действующую отсрочку в качестве студента, говорится в материале СМИ "Судебно-юридическая газета". В материалах дела указано, что 7 июня 2026 года военнослужащие ТЦК задержали студента дневной формы обучения, получающего степень младшего бакалавра в Виноградовском профессиональном колледже Мукачевского государственного университета. Несмотря на действующую отсрочку, студента мобилизовали, при этом в качестве аргумента для призыва сослались на то, что он находится на улице во время учебного процесса — то есть прогуливает занятия. Судья рассмотрел дело и принял решение в пользу мобилизованного мужчины, сообщили на портале СЮГ.

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В материале СЮГ рассказали о решении Закарпатского окружного административного суда по делу № 260/4817/26. В документе прямо указано, что военнообязанный имел действующую отсрочку, но, несмотря на это, его задержали, отправили в ТЦК, а затем — в воинскую часть. Военкомат предоставил суду объяснения относительно причин, по которым студента мобилизовали. Указывается, что проверка действительно показала, что у него есть отсрочка в связи с учебой. Однако мужчину задержали на улице, хотя он должен был участвовать в учебном процессе. Такие действия фигуранта, который не посещал колледж, назвали "умышленным уклонением от исполнения обязанности по мобилизации". Между тем истец, среди прочего, заявил в суде, что военкоматы не проверили, действительно ли у него есть отсрочка, указано в протоколе суда.

Усиление мобилизации — ТЦК о студенте с отсрочкой Фото: Скриншот

Судья Закарпатского окружного суда признал мобилизацию незаконной и постановил, что командир воинской части должен уволить фигуранта с военной службы, а в базе данных его статус следует изменить с "военнослужащий" на "военнообязанный".

Усиление мобилизации — решение суда в отношении студента, получившего отсрочку Фото: Скриншот

Усиление мобилизации — что происходит с отсрочками

Отметим, Фокус писал об усилении мобилизации и об изменениях, касающихся отсрочек от призыва. В частности, летом 2026 года стало известно об изменениях для работников предприятий жизненно важных отраслей, которые ранее имели бронирование. После нового решения Кабмина часть людей рисковала лишиться бронирования, поскольку часть предприятий после проверок и уточнений могла утратить статус критически важных.

Между тем в мае в парламенте высказали предположение, что могут изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации студентам. Депутаты рассказали, что могут ограничить такую возможность для мужчин старше 35 лет.

Напоминаем, что 14 августа юрист рассказал, каковы шансы предложения о мобилизации бездетных женщин, и пояснил, что такое воинский учет для женщин.