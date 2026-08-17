На Закарпатті студента з відстрочкою мобілізували за прогули занять: що вирішив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв рішення щодо студента з чинною відстрочкою, якого мобілізували та зарахували у військову частину, розповіли медіа. У справі ідеться про студента коледжу, якого військкоми затримали на вулиці під час занять. Яке рішення прийняв суд та чи перебуває студент у війську?

12 серпня суддя прийняв рішення у справі № 260/4817/26 щодо мобілізації військовозобов'язаного, який мав чинну відстрочку як студент, ідеться у матеріалі медіа "Судово-юридична газета". У матеріалах справи вказано, що військовослужбовці ТЦК 7 червня 2026 року затримали студента денної форми навчання, який здобуває ступінь молодшого бакалавра у Виноградівському фаховому коледжі Мукачівського державного університету. Попри чинну відстрочку студента мобілізували, при цьому як аргумент для призову посилались на те, що він перебуває на вулиці під час навчального процесу — тобто прогулює. Суддя розглянув справу та прийняв рішення на користь мобілізованого чоловіка, розповіли на порталі СЮГ.

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У матеріалі СЮГ розповіли про рішення Закарпатського окружного адміністративного суду у справі №260/4817/26. У документі прямо вказано, що військовозобов'язаний мав чинну відстрочку, але попри це, його затримали, відправили у ТЦК, а потім — у військову частину. Військкомат надав пояснення суду щодо причин, чому мобілізували студента. Вказується, що перевірка справді показала, що він має відстрочку через навчання. Але чоловіка затримали на вулиці, хоч він мав брати участь у навчальному процесі. Такі дії фігуранта, який не відвідував коледж, назвали "умисним ухиленням від виконання обов`язку щодо мобілізації". Тим часом позивач, серед іншого, сказав у суді, що військкоми не перевірили чи він справді має відстрочку, вказано у протоколі суду.

Посилення мобілізації — ТЦК про студента з відстрочкою Фото: Скриншот

Суддя з Закарпатського окружного суду визнав мобілізацію незаконною і прийняв рішення, що командир військової частини повинен звільнити фігуранта з військової служби, а у базі даних його статус слід змінити з "військовослужбовець" на "військовозобов'язаний".

Посилення мобілізації — рішення суду щодо студента з відстрочкою Фото: Скриншот

Посилення мобілізації — що відбувається з відстрочками

Зазначимо, Фокус писав про посилення мобілізації та про зміни з відстрочками від призову. Серед іншого, влітку 2026 року стало відомо про зміни для працівників критично важливих підприємств, які раніше мали бронювання. Після нового рішення Кабміну частина людей ризикували втратити бронювання, оскільки частина підприємств після перевірок та уточнень могли втратити статус критично важливих.

Тим часом у травні у раді припустили, що можуть змінити правила надання відстрочки від мобілізації студентам. Нардепи розповіли, що можуть обмежити таку можливість для чоловіків, старших 35 років.

Нагадуємо, 14 серпня юрист розповів, які шанси має пропозиція мобілізувати бездітних жінок, та уточнив, що таке військовий облік для жінок.