"КГГА не сдержала слово": на Теремках снова начали работы несмотря на мораторий, — активистка

В Теремках в Киеве вновь начались работы на территории лесополосы, где планируется проложить теплосеть. Активистка Наталья Чернышова заявила, что городские власти не соблюли договоренность о двухнедельном моратории на вырубку деревьев, и опубликовала видео с места событий.

На своей странице в Facebook активистка Наталья Чернышова сообщила, что на территории лесополосы в Теремках в Киеве возобновились работы, хотя ранее городские власти согласились на двухнедельную паузу, чтобы найти альтернативный вариант прокладки теплосети без вырубки деревьев.

По её словам, на месте вновь находятся рабочие и техника. Чернышова утверждает, что таким образом Киевская городская государственная администрация не выполнила договоренность, достигнутую с общественностью.

Активистка также опубликовала видео, на котором видно, как ведутся работы на территории лесополосы. Она подчеркнула, что договоренность о моратории должна была действовать в течение двух недель, однако работы возобновили до истечения этого срока.

Відео дня

На момент публикации материала в КГГА эту информацию не прокомментировали. Издание hromadske также обратилось в городскую администрацию за комментарием, однако ответа пока не получило.

Стоит отметить, что 11 августа в Голосеевской районной государственной администрации состоялась встреча представителей городских властей с общественностью по поводу ситуации в Теремках. В ходе встречи было решено на две недели приостановить вырубку деревьев, необходимую для прокладки теплосети.

Предполагалось, что за это время специалисты должны были проработать альтернативные варианты маршрута теплотрассы. В частности, планировалось изучить возможность прокладки сети таким образом, чтобы максимально сохранить деревья и зеленую зону.

Напомним, что несколько недель назад на Теремках в Киеве началась вырубка деревьев для строительства теплосети, что вызвало возмущение местных жителей и активистов. Речь идет о лесополосе между ЖК "Республика" и старой застройкой на улице Теремковской, где в ходе работ планировалось удалить часть деревьев. В КГГА объясняли, что теплосеть должна стать резервным источником тепла для около 200 тысяч жителей Голосеевского района, тогда как активисты призывали рассмотреть другой маршрут, чтобы сохранить зеленую зону.

Кроме того, Фокус писал об активистах, которые требовали объяснить, куда вывозят срубленные деревья на Теремках, и сомневались в достоверности данных в актах. На месте в КГГА показали, что все срубленные деревья маркируют и хранят на базе "Укрзеленбуда", а древесину впоследствии используют для дров, щепы, скамеек и парклетов.

Кроме того, сообщалось, что депутаты предложили демонтировать около 60 гаражей на Теремках, чтобы сохранить деревья во время строительства резервной теплотрассы. В то же время выяснилось, что среди владельцев гаражей есть ветераны и люди с инвалидностью, а часть сооружений имеет спорный правовой статус.