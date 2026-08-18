"КМДА не дотримала слова": на Теремках знову почали роботи попри мораторій, — активістка

На Теремках у Києві знову почалися роботи на території лісосмуги, де планують прокласти тепломережу. Активістка Наталія Чернишова заявила, що міська влада не дотрималася домовленості про двотижневий мораторій на вирубку дерев та оприлюднила відео з місця подій.

На своїй сторінці у Facebook активістка Наталія Чернишова повідомила, що на території лісосмуги на Теремках у Києві відновилися роботи, хоча раніше міська влада погодилася на двотижневу паузу, щоб знайти альтернативний варіант прокладання тепломережі без знищення дерев.

За її словами, на місці знову перебувають робітники та техніка. Чернишова стверджує, що таким чином Київська міська державна адміністрація не виконала домовленість, досягнуту з громадськістю.

Активістка також опублікувала відео, на якому видно проведення робіт на території лісосмуги. Вона наголосила, що домовленість про мораторій мала діяти протягом двох тижнів, однак роботи відновили раніше завершення цього терміну.

Відео дня

Станом на момент публікації матеріалу у КМДА цю інформацію не коментували. Видання hromadske також звернулося до міської адміністрації по коментар, однак відповіді поки не отримало.

Варто зауважити, що 11 серпня у Голосіївській районній державній адміністрації відбулася зустріч представників міської влади з громадськістю через ситуацію на Теремках. Під час зустрічі домовилися на два тижні призупинити вирубку дерев, необхідну для прокладання тепломережі.

Передбачалося, що протягом цього часу фахівці мають опрацювати альтернативні варіанти маршруту теплотраси. Зокрема, планували перевірити можливість прокласти мережу таким чином, щоб максимально зберегти дерева та зелену зону.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому на Теремках у Києві розпочали вирубку дерев для будівництва тепломережі, що викликало обурення місцевих жителів та активістів. Йдеться про лісосмугу між ЖК "Республіка" та старою забудовою на вулиці Теремківській, де під час робіт планували видалити частину дерев. У КМДА пояснювали, що тепломережа має стати резервним джерелом тепла для близько 200 тисяч мешканців Голосіївського району, тоді як активісти закликали розглянути інший маршрут, щоб зберегти зелену зону.

Також Фокус писав про активістів, які вимагали пояснити, куди вивозять зрізані дерева на Теремках, і сумнівалися у правильності даних в актах. На місці в КМДА показали, що всі зрізані дерева маркують і зберігають на базі "Укрзеленбуду", а деревину згодом використовують для дров, тріски, лавок та парклетів.

Крім того, повідомлялося, що депутати запропонували демонтувати близько 60 гаражів на Теремках, щоб зберегти дерева під час будівництва резервної теплотраси. Водночас з’ясувалося, що серед власників гаражів є ветерани та люди з інвалідністю, а частина споруд має проблемний правовий статус.