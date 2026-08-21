Кит Келлог неожиданно прибыл в Украину: где он был и о чем говорили

Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетил Одесский морской порт. Американской делегации продемонстрировали последствия российских атак на инфраструктуру и рассказали о работе украинских портов в условиях полномасштабной войны.

Об этом 21 августа сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Американской стороне продемонстрировали масштабы ущерба, нанесенного Россией, а также меры, принимаемые для обеспечения стабильной работы портовой инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.

Известно, что в Одессе Келлога сопровождали министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, глава Администрации морских портов Украины Николай Кравчук, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

А первый заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач подчеркнул, что для нас очень важно, чтобы наши американские партнеры собственными глазами увидели, в каких условиях сегодня работают украинские порты. Ведь Россия систематически наносит удары по гражданской портовой инфраструктуре и судам, пытаясь ограничить украинский экспорт и свободу судоходства в Черном море.

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"Несмотря на это, мы продолжаем обеспечивать функционирование морского коридора. Наша задача — совместно с партнерами усиливать защиту портов, поддерживать безопасное судоходство и обеспечивать устойчивость украинской логистики", — отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности судоходства, функционирования Украинского морского коридора, восстановления портов и укрепления экспортных маршрутов.

Также обсудили привлечение американских компаний и инвестиций в украинские проекты. Среди приоритетов — концессионные проекты в порту "Черноморск", развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также водоснабжение.

Еще одна тема — сотрудничество в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. С его помощью планируется привлекать американские компании, финансовые учреждения и поставщиков технологий к проектам в сфере транспорта и логистики.

Напомним, что когда в прошлый раз Кит Келлог был в Киеве, из-за ошибки в переводе он "стал" котом, что породило массу забавных мемов.

А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что визит Кита Келлога оказался очень полезным, поскольку, по его мнению, Россия воздерживается от активных обстрелов территории Украины во время пребывания там представителей США. По его словам, РФ опасается реакции со стороны американской стороны.

Ранее Кит Келлог призвал Россию сесть за стол переговоров, а не пытаться и дальше захватить Украину. Он прямо заявил, что россияне не смогут победить.