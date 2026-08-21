Кіт Келлог раптово прибув до України: де був та про що говорили

Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відвідав Одеський морський порт. Американській делегації показали наслідки російських атак на інфраструктуру та розповіли про роботу українських портів під час повномасштабної війни.

Про це 21 серпня повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Американській стороні показали масштаби завданих Росією пошкоджень та заходи, які вживаються для підтримки стабільної роботи портової інфраструктури під час повномасштабної війни.

Відомо, що у Одесі Келлога супроводжували міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, голова Адміністрації морських портів України Микола Кравчук, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

А перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач підкреслив, що для нас дуже важливо, щоб наші американські партнери безпосередньо побачили, в яких умовах сьогодні працюють українські порти. Адже Росія системно атакує цивільну портову інфраструктуру та судна, намагаючись обмежити український експорт і свободу судноплавства у Чорному морі.

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"Попри це, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання — разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та забезпечувати стійкість української логістики", — зазначив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

Під час зустрічі йшлося про безпеку судноплавства, роботу Українського морського коридору, відновлення портів та посилення експортних маршрутів.

Також обговорили залучення американських компаній та інвестицій до українських проєктів. Серед пріоритетів — концесійні проєкти в порту "Чорноморськ", розвиток автомобільної та залізничної інфраструктури, а також водопостачання.

Ще одна тема — співпраця в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Через нього планують залучати американські компанії, фінансові установи та постачальників технологій до проєктів у сфері транспорту й логістики.

Нагадаємо, коли попереднього разу Кіт Келлог був у Києві, то через помилку перекладу він "став" котом, що породили купу милих мемів.

А президент України Володимир Зеленський зазначав, що візит Кіта Келлога дуже допоміг, адже, на його думку, Росія уникає активних обстрілів території України під час перебування там представників США. За його словами, РФ боїться реакції з боку американської сторони.

Раніше Кіт Келлог закликав Росію сісти за стіл переговорів, а не намагатися й надалі захопити Україну. Він прямо заявив, що росіяни не змозі перемогти.