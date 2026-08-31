"Хотят выгородить участников": Ермолаев рассказал, как ГУР и СБУ могут быть причастны к покушению (видео)

В ходе расследования покушения на Вадима Ермолаева могут столкнуться интересы бывшего главы Главного управления разведки, а ныне главы офиса президента, Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Александра Поклада, сообщили СМИ. Между тем пострадавший рассказал об особом взрывчатом веществе ГУР, с помощью которого его взорвали, а также об угрозах, которые получают в СИЗО подозреваемые. Какую новую информацию о взрыве в Монако и покушении на Ермолаева установили следователи?

Ермолаев рассказал об обстоятельствах взрыва в Монако и о ходе расследования в беседе с изданием "Украинская правда". Помимо истории предпринимателя, следователи опубликовали данные, полученные от неназванных источников в спецслужбах. Источники СМИ в СБУ сообщили журналистам, что за инцидент отвечают сотрудники ГУР, приближенные к бывшему главе Буданову. При этом собеседник из ГУР выдвигает собственную версию: якобы речь идет о намерении главы СБУ Александра Поклада использовать это дело против Буданова. Возможная причина таких планов — открытый конфликт из-за банкира Дениса Киреева, которого убили в 2022 году, когда он ехал на встречу с Покладом. Между тем Ермолаев говорил преимущественно о причастности ГУР, а о СБУ упоминал вскользь.

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Взрыв в Монако — интервью Ермолаева "Украинской правде" 31 августа

В интервью выяснилось, что во время войны Ермолаев дважды бывал в Украине — в декабре 2023 года и 16 мая 2026 года (за два месяца до покушения). Слежка за ним началась за несколько месяцев до последнего приезда. Также он отметил, что подозреваемая Анастасия Березовская, подложившая взрывчатку, должна была иметь сообщников — более опытных агентов, которые могли бы организовать незаметную слежку за ним и его семьёй.

"Идея о покушении на меня возникла гораздо раньше, чем я поехал в Украину. Поэтому моя поездка в Украину не могла стать причиной того, что произошло", — сказал Ермолаев.

Предприниматель также привёл некоторые подробности об одном из подозреваемых — офицере ГУР Владиславе Реуте. По его словам, офицер может быть непосредственно причастен к взрыву в Монако, поскольку является взрывотехником и мог лично изготовить взрывное устройство с жидким взрывчатым веществом. Особенность взрывчатки — она оставляет ожоги на теле, и её невозможно купить в магазине, поэтому, вероятно, Реут мог получить её на рабочем месте, сказал Ермолаев. Отмечается, что "заинтересованные лица оказывают давление на следствие" и что "Национальная полиция несколько сдерживает свои действия в расследовании". Также он сказал, что Реут и другой фигурант, Виталий Живкович, в СИЗО получают угрозы от неизвестных лиц.

"Из того, что известно, — взрывчатка была очень редкой. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она есть. Есть также информация, что Реут — специалист по взрывным устройствам и что именно он изготовил устройство, использованное во время покушения. Поэтому само собой напрашивается вывод о возможной связи между происхождением этого взрывчатого вещества и участием Реута", — считает пострадавший.

По мнению Ермолаева, к преступлению могут быть причастны сотрудники ГУР "выше среднего уровня", но он отверг версию о причастности высокопоставленных чиновников: как ему кажется, вряд ли к этому причастны "Офис президента, руководство ГУР", потому что это было бы "слишком". Также отмечается, что исполнители работали за деньги, расследование должно выяснить, какие мотивы у пока неустановленных лиц. Среди прочего, во время интервью прозвучало, что состоялся "культурный разговор" с представителями ГУР. Предприниматель не назвал имени собеседника, но УП написало, что это мог быть экс-заместитель главы ГУР МОУ Дмитрий Усов.

Прозвучали вопросы о другом фигуранте дела о взрыве и гибели женщины, подложившей взрывчатку, — о Жиковиче. Ермолаев подтвердил, что единственная известная информация об этом человеке — то, что он когда-то был внештатным сотрудником СБУ, и что он не знает, действительно ли он когда-то был связан с ГУР или СБУ.

Пострадавший банкир сказал, что совершенно не представляет, кто мог бы захотеть его убить. СМИ спрашивали, может ли быть связь с криминальными колл-центрами, с криминальным авторитетом Александром Петровским из Днепра, откуда родом Ермолаев, со смертью днепрянина Комаровского на Бали или с бизнесом в РФ. Потерпевший отверг все подобные подозрения, уверяя, что ни с кем не конфликтовал.

СБУ, ГУР и администрация президента пока не прокомментировали новые версии расследования взрыва в Монако.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Взрыв в Монако — подробности инцидента 29 июня

Отметим, что Фокус писал о взрыве в Монако, произошедшем 29 июня. Местные СМИ сообщили об инциденте, в результате которого пострадали трое человек: двое взрослых и подросток. Позже установили, что это предприниматель Ермолаев, который выехал из Украины, его сын и подруга. В результате взрыва они получили ранения, а женщина — лишилась обеих ног. Следствие установило, что взрыв устроила гражданка Украины Анастасия Березовская, но её не задержали, а нашли мёртвой под Киевом. Затем задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству и покушению в Монако.

Напоминаем, что в августе в интервью западным СМИ Ермолаев рассказал, что подрывница Березовская была "пешкой", которой управляли более опытные люди.