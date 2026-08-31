"Хочуть вигородити учасників": Єрмолаєв розповів, як ГУР й СБУ можуть бути причетні до замаху (відео)

Під час розслідування замаху на Вадима Єрмолаєва можуть зіштовхнутись інтереси колишнього глави Головного управління розвідки, а нині глави офісу президента Кирила Буданова та глави Служби безпеки Олександра Поклада, повідомило медіа. Тим часом постраждалий розповів про особливу вибухівку ГУР, якою його підірвали, та про погрози, які отримують в СІЗО підозрювані. Яку нову інформацію про вибух у Монако та замах на Єрмолаєва встановили розслідувачі?

Єрмолаєв розповів про обставини вибуху у Монако та про хід розслідування у розмові з медіа "Українська правда". Окрім історії підприємця, розслідувачі опублікували дані, отримані від неназваних джерел у спецслужбах. Джерела медіа з СБУ сказали журналістам, що за інцидент відповідають працівники ГУР, наближені до колишнього глави Буданова. При цьому співрозмовник з ГУР мають власну версію: начебто ідеться про намір глави СБУ Олександра Поклада використати цю справу проти Буданова. Можлива причина таки планів — відкритий конфлікт через банкіра Дениса Кірєєва, якого убили у 2022 році, коли він їхав на розмову до Поклада. Тим часом Єрмолаєв говорив переважно про причетність ГУР, а про СБУ згадував побіжно.

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Вибух у Монако — інтерв'ю Єрмолаєва "Українській правді" 31 серпня

В інтерв'ю з'ясувалось, що під час війни Єрмолаєв двічі був в Україні — у грудні 2023 року та 16 травня 2026 року (за два місяці до замаху). Стеження за ним почалось за кілька місяців до останнього приїзду. Також він звернув увагу, що підозрювана Анастасія Березовська, яка підклала вибухівку, повинна була мати спільників — більш досвідчених агентів, які могли влаштувати непомітний нагляд за ним та \родиною.

"Ідея із замахом на мене з'явилася набагато раніше, ніж я їздив в Україну. Тому моя поїздка в Україну не могла бути причиною того, що сталося", — сказав Єрмолаєв.

Підприємець також навів деякі деталі щодо одного з підозрюваних — офіцера ГУР Владислава Реута. З його слів, офіцер може бути безпосередньо причетним до вибуху у Монако, оскільки є підривником і міг особисто створити вибуховий пристрій з рідкою вибухівкою. Особливість вибухівки — залишає опіки на тілі і її не можливо купити в магазині, тому, ймовірно, Реута міг отримати її на робочому місці, сказав Єрмолаєв. Зауважується, що "зацікавлені особи тиснуть на слідство" і що "Національна поліція трохи пригальмовує свої дії в розслідуванні". Також він сказав, що Реут та інший фігурант, Віталій Живкович, у СІЗО отримують підозри від невідомих осіб.

"З того, що зрозуміло, – вибухівка була дуже рідкісна. Із загальних джерел відомо, що у звичайних військових такої вибухівки немає, а в ГУР вона є. Є також інформація, що Реут — фахівець із вибухових пристроїв і що саме він виготовив пристрій, використаний під час замаху. Тому сам собою напрошується висновок про можливий зв'язок між походженням цієї вибухівки та участю Реута", — вважає постраждалий.

На думку Єрмолаєва, до злочину можуть бути причетні працівники ГУР "вище середнього рівня", але відкинув ідею про топпосадовців: як йому здається, навряд чи причетні "Офіс президента, керівництво ГУР", бо це було б "занадто". Також зауважується, що виконавці працювали за гроші, розслідування має з'ясувати, які мотиви у поки невстановлених осіб. Серед іншого, під час інтерв'ю пролунало, що була "культурна розмова" з представниками ГУР. Підприємець не назвав імені співрозмовника, але УП написало, що це міг бути ексзаставник глав ГУР МОУ Дмитро Усов.

Пролунали питання щодо іншого фігуранта справи про підрив та смерть жінки, яка підклала вибухівку, — про Жиковича. Єрмолаєв підтвердив, що єдина відома інформація про цю людину — що він колись був позаштатним працівником СБУ, і що він не знає, чи був справді колись пов'язаний з ГУР чи СБУ.

Потерпілий банкір сказав, що зовсім не уявляє, хто хотів би його убити. Медіа питали, чи може бути зв'язок з кримінальними кол-центрами, чи з кримінальним авторитетом Олександром Петровським з Дніпра, звідки походить Єрмолаєв, чи зі смертю дніпрянина Комаровського на Балі, чи з бізнесом у РФ. Потерпілий відкинув усі такі підозри, запевняючи, що ні з ким не конфліктував.

СБУ та ГУР, офіс президента поки не коментували нових тез щодо розслідування вибуху у Монако.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Вибух у Монако — деталі інциденту 29 червня

Зазначимо, Фокус писав про вибух у Монако, який стався 29 червня. Місцеві медіа повідомили про інцидент, від якого постраждало троє людей: двоє дорослих та підліток. Пізніше встановили, що це підприємець Єрмолаєв, який виїхав з України, його син та подруга. Внаслідок вибуху вони отримали поранення, а жінка — втратила обидві ноги. Слідство встановило, що підрив влаштувала громадянка України Анастасія Березовська, але її не затримали, а натомість відшукали мертвою під Києвом. Далі затримали двох підозрюваних, які можуть причетні до убивства та замаху в Монако.

Нагадуємо, у серпні в інтерв'ю західному медіа Єрмолаєв розповів, що підривниця Березовська була "пішаком", яким керували більш досвідчені люди.