Языковая обмудсменка написала жалобу из-за ссоры бойцов СБУ и ГУР: в чем проблема (документ)

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратила внимание на стычку между бойцами Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, о которой стало известно 2 сентября. Языковой омбудсмен написала запрос в оба подразделения Сил обороны, поскольку на видеозаписи конфликта государственные служащие говорили на негосударственном (русском) языке. О чем идет речь в запросе Ивановской?

Об обращении по поводу языка, использовавшегося во время перестрелки между ГУР и СБУ, Ивановская рассказала в комментарии СМИ "Украинские новости". Омбудсменка могла услышать русский язык на видео с места событий, которое появилось в сети. На записи мужчины в военной форме выясняют отношения: позже СМИ сообщили, что на месте событий находились командир "Спецподразделения Тимура" ГУР и командир Центра "Альфа" СБУ. При этом конфликт касался Степана Каплунова — бойца Российского добровольческого корпуса (часть "Спецподразделения Тимура").

СМИ привело фрагмент обращения Ивановской, поступившего в ГУР и СБУ. Омбудсмен написала, что хочет выяснить подробности инцидента в Киеве на улице Шумского в районе Березняки. Отмечается, что негосударственный язык звучал во время исполнения ими служебных обязанностей, поэтому ей нужны "идентифицирующие сведения", чтобы выяснить, что произошло. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с законом о защите государственного языка, говорится в обращении.

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Конфликт между ГУР и СБУ — запрос Ивановской по поводу русского языка Фото: Українські новини

На странице в Facebook Уполномоченного ВР по защите государственного языка пока нет информации о выводах относительно общения бойцов ГУР и СБУ. Последнее сообщение — о нарушениях в Одесской области, когда в органах местной власти проводились заседания с использованием русского языка.

Конфликт между ГУР и СБУ — подробности инцидента, связанного с русским языком

Отметим, что Фокус писал о конфликте между ГУР и СБУ, произошедшем 2 сентября. Местные паблики и адвокат опубликовали видео с кадрами ссоры и стрельбы в ночь на 2 сентября, а днем появились видео со двора в Киеве, на котором бойцы "Альфы" задержали неизвестных людей. Впоследствии выяснилось, что дело касалось Каплунова, которого СБУ заподозрила в покушении на чеченского оппозиционера Закаева. Правоохранители опубликовали скриншоты переписки с куратором ФСБ РФ, который обещал собеседнику 50–300 тыс. долл. за убийства людей, указанных россиянами. Тогда же было опубликовано видео со словами Каплунова, который признал вину, но впоследствии боец заявил, что говорил под давлением.

Степан Каплунов — гражданин РФ, вступивший в Силы обороны в 2014 году, служил в Российском добровольческом корпусе, входящем в состав "Спецподразделения Тимура". Через несколько дней после конфликта в Киеве столичный адвокат рассказал о похищении бойца: его затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Между тем в СБУ сообщили, что проводили следственные действия, но им помешали бойцы ГУР.

Напоминаем, что 4 сентября стало известно о решении суда о мере пресечения в отношении сотрудника СБУ, который, как подозревается, причастен к стрельбе и ранению сотрудника ГУР.