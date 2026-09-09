Мовна обмудсменка написала скаргу через сварку бійців СБУ та ГУР: у чому проблема (документ)

Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська звернула увагу на сутичку між бійцями Головного управління розвідки та Служби безпеки України, про яку стало відомо 2 вересня. Мовна омбудсменка написала запит в обидва підрозділи Сил оборони, оскільки на відео конфлікту державні службовці говорили недержавною (російською) мовою. Про що ідеться у запиті Івановської?

Про звернення щодо мови під час стрілянини між ГУР та СБУ Івановська розповіла у коментарі медіа "Українські новини". Омбудсменка могла почути російську на відео з місця подій, які з'явились у мережі. На записі чоловіки у військові формі з'ясовують стосунки: згодом медіа повідомили, що на місці подій був командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР та командир Центру "Альфа" СБУ. При цьому конфлікт стосувався Степана Каплунова — бійця Російського добровольчого корпусу (частина "Спецпідрозділу Тимура").

Медіа навело фрагмент звернення Івановської, яке отримали в ГУР та СБУ. Омбудсменка написала, що хоче з'ясувати деталі інциденту у Києві на вулиці Шумського на Березняках. Наголошується, що недержавна мова лунала під час виконання ними службових обов'язків, тому їй потрібні "ідентифікуючі відомості", щоб з'ясувати, що сталось. За підсумками перевірки відреагують відповідно до закону про захист державної мови, ідеться у зверненні.

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Конфлікт ГУР та СБУ — запит Івановської щодо російської мови Фото: Українські новини

На сторінці Facebook Уповноваженого ВР з захисту державної мови поки немає інформації про висновки щодо спілкування бійців ГУР та СБУ. Останній допис — про порушення в Одеській області, коли в органах місцевої влади проводили засідання з використанням російської мови.

Конфлікт ГУР та СБУ — деталі інциденту з російською мовою

Зазначимо, Фокус писав про конфлікт між ГУР та СБУ, який стався 2 вересня. Місцеві пабліки та адвокат опублікували відео з кадрами сварки та стрілянини в ніч на 2 вересня, а вдень з'явились відео подвір'я у Києві, на якому бійці "Альфи" затримали невідомих людей. Згодом з'ясувалось, що справа стосувалась Каплунова, якого СБУ запідозрила у замаху на чеченського опозиціонера Закаєва. Правоохоронці опублікували скрини листування з куратором ФСБ РФ, який обіцяв співрозмовнику 50-300 тис. дол. за убивства людей, на яких вказують росіяни. Тоді ж опублікували відео зі словами Каплунова, який визнав провину, але боєць згодом заявив, що говорив під тиском.

Степан Каплунов — громадянин РФ, який приєднався до Сил оборони у 2014 році, служив у Російському добровольчому корпусі, який є частиною "Спецпідрозділу Тимура". За кілька днів по конфлікту у Києві столичний адвокат розповів про викрадення бійця: його затягнули у машину та відвезли у невідомому напрямку. Тим часом в СБУ повідомили, що робили слідчі дії, а їм завадили бійці ГУР.

Нагадуємо, 4 вересня стало відомо про рішення суду про запобіжний захід для бійця СБУ, який, як підозрюють, причетний до стрілянини та поранення бійця ГУР.