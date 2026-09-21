Что происходит с деревьями на Теремках: в КМДА опровергли информацию о новой вырубке

В Теремках не возобновляли вырубку деревьев для прокладки теплосети. На объекте продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке резервной теплотрассы для жилых массивов "Теремки-1" и "Теремки-2"

Об этом сообщили в КМДА.

Там отметили, что информация о якобы новой вырубке деревьев не соответствует действительности.

Резервная теплотрасса должна обеспечить теплоснабжение Теремков в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ. Сеть прокладывается по оптимизированному варианту, который позволит сохранить около 160 деревьев.

Сообщение КМДА Фото: Скриншот

К удалению будут отнесены около десяти деревьев. Остальные деревья, необходимые для проведения работ, будут подвергнуты кронированию.

В настоящее время на месте ведут только земляные работы. Экскаваторы рыют траншею, а вокруг строительной площадки устанавливают забор.

Сегодня на строительную площадку также пришли жители Теремков. Они требуют от городских властей продолжить работы и обеспечить теплоснабжение зимой.

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Ранее, после обсуждений с общественностью, учеными и независимыми экспертами, в проект были внесены изменения. Они призваны свести к минимуму вмешательство в зеленую зону и соответствуют действующим правовым, строительным и техническим нормам.

Вырубка деревьев на Теремках: что известно

Спор на Теремках возник из-за строительства резервной теплосети. В случае аварийной остановки ТЭЦ-5 она должна обеспечить отоплением 183 жилых дома, три медицинских учреждения, а также 18 школ и детских садов. Ранее сообщалось, что в пределах строительного коридора планировалось удалить 662 дерева, из которых 56 должны были быть пересажены, а также 70 кустов, 16 из которых — пересажены.

Теплотрасса проходит через защитную лесополосу, которая существовала ещё до застройки массива и в своё время была сохранена в качестве рекреационной зоны. Среди деревьев, подлежащих удалению, — десятки дубов возрастом от 60 до 120 лет, более 100 ясеней, а также груши, яблони, акации, клёны, липы, грабы, тополя, ивы, каштаны и другие породы. Часть насаждений уже уничтожена. В КМДА заявляют, что работы проводятся после обследования деревьев и получения необходимых согласований, а после завершения строительства территорию приведут в порядок и высадят новые деревья и кустарники.

Напомним, КМДА представила оптимизированный план прокладки теплосети, который предусматривает сохранение около 160 деревьев. Убрать планируется около 10 деревьев, а часть деревьев просто подвергнут обрезке кроны.

В то же время активисты, выступающие против вырубки в Теремках, требовали объяснить, куда вывозят срубленные деревья.