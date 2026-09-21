Що відбувається з деревами на Теремках: у КМДА спростували нову вирубку

На Теремках не відновлювали вирубку дерев для прокладання тепломережі. На локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2

Про це повідомили в КМДА.

Там зазначили, що інформація про нібито нову вирубку дерев не відповідає дійсності.

Резервна теплотраса має забезпечити теплопостачання Теремків у разі надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ. Мережу прокладають за оптимізованим варіантом, який дасть змогу зберегти близько 160 дерев.

Пост КМДА Фото: Скриншот

Під видалення потраплять близько десяти дерев. Інші дерева, необхідні для проведення робіт, кронуватимуть.

Наразі на місці проводять лише земляні роботи. Екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.

Сьогодні на місце будівництва також прийшли мешканці Теремків. Вони вимагають від міста продовжити роботи та гарантувати теплопостачання взимку.

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Раніше після обговорень з громадськістю, науковцями та незалежними експертами до проєкту внесли зміни. Вони мають мінімізувати втручання в зелену зону та відповідають чинним правовим, будівельним і технічним нормам.

Вирубка дерев на Теремках: що відомо

Суперечка на Теремках виникла через будівництво резервної тепломережі. У разі аварійної зупинки ТЕЦ-5 вона має забезпечити опаленням 183 житлові будинки, три медзаклади, а також 18 шкіл і дитсадків. Раніше повідомлялося, що в межах будівельного коридору планували видалити 662 дерева, з яких 56 мали пересадити, а також 70 кущів, 16 із них — пересадити.

Теплотраса проходить через захисну лісосмугу, яка існувала ще до забудови масиву та свого часу була збережена як рекреаційна зона. Серед дерев, які підлягали видаленню, — десятки дубів віком від 60 до 120 років, понад 100 ясенів, а також груші, яблуні, акації, клени, липи, граби, тополі, верби, каштани та інші породи. Частину насаджень уже знищили. У КМДА заявляють, що роботи проводять після обстеження дерев і отримання необхідних погоджень, а після завершення будівництва територію впорядкують та висадять нові дерева й кущі.

Нагадаємо, КМДА представила оптимізований план прокладання тепломережі, який передбачає збереження близько 160 дерев. Видалити планують близько 10 насаджень, тоді як частину дерев лише кронуватимуть.

Водночас активісти, які виступають проти вирубки на Теремках, вимагали пояснити, куди вивозять зрубані дерева.