Отключение электроэнергии в киевском метро: одна из линий прекратила работу, — соцсети

В столице произошел очередной транспортный коллапс на одной из линий метрополитена. Киевские Telegram-каналы сообщают о приостановке движения поездов на "зеленой" линии.

Как пишет "Эй, Киев", в столице снова отключили электричество в метро. Подписчики сообщили, что поезда метро прекратили движение по "зеленой" ветке на правый берег от Осокорков.

Эта информация появилась на фоне сообщения о том, что в столичном регионе вновь введены экстренные отключения электроэнергии. На правом берегу Киева, в Бучанском и Вышгородском районах введены экстренные отключения по указанию "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Некоторые троллейбусы были перенаправлены на другие маршруты.

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Ранее мы писали, что позавчера народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Украине не грозят длительные отключения электроэнергии. И в тот же день, 8 октября, в Украине ввели экстренные отключения света в объеме до 10 очередей.

Напомним, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно заявил, что украинцы будут оставаться без света от 16 часов и дольше.