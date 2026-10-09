Знеструмлення у метро Києва: одна з гілок припинила роботу, — соцмережі

У столиці черговий транспортний колапс на одній з гілок метрополітену. Київські Телеграм-канали повідомляють про припинення руху потягів по "зеленій" гілці.

Як пише Ей, Київ, метро у столиці знову знеструмлено. Підписники повідомили, що поїзди метро припинили рух по зеленій гілці на правий берег від Осокорків.

Ця інформація з'явилась на тлі повідомлення, що у столичному регіоні знову введено екстрені відключення електроенергії. На правому березі Києва, у Бучанському та Вишгородському районах запроваджено екстрені відключення за вказівкою "Укренерго", повідомляє ДТЕК.

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Деякі тролейбуси були перенаправлені на інші маршрути.

Видео дня

Раніше ми писали, що позавчора народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що Україні не загрожують тривалі відключення електроенергії. І того ж дня, 8 жовтня, в Україні запровадили екстрені відключення світла обсягом до 10 черг.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко нещодавно заявив, що українці залишатимуться без світла від 16 годин і довше.