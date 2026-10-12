12 октября — День военного капеллана: как душпастыри спасают воинов ВСУ и стают "ушами Бога"

12 октября Украина отмечает День военного капеллана, посвященный духовенству разных конфессий, которые помогают бойцам Сил обороны пройти испытания войны и обрести душевное спокойствие. Они могут обвенчать или окрестить или сохранить последнюю волю военного о погребении. Чем занимаются на фронте безоружные офицеры ВСУ, работающие с бойцами "на нуле", с семьями в тылу и с жителями прифронтовых территорий.

Священник, волонтер, военный: люди, которые объединяют все три роли в одну, 12 октября отмечают День военного капеллана. В сети можно найти истории капелланов. На портале ТСН есть история пастора Вадима Гейка. Пастор вывозил мирных жителей из зоны оккупации, когда ВС РФ приближались к Киеву: выводил семьи с детьми, вынес мальчика с температурой под сорок, шел через мост между Бучей и Ирпенем под прицелами снайперов. В Донецкой области — вывозил семьи и пожилых людей вместе с домашними животными и скотом. Спасал из Северодонецка, Лисичанска, Бахмута, Часового Яра, Константиновки, Дружковки и Краматорска: в зависимости от того, как двигался фронт. Беседовал с бойцами ВСУ, которым тяжело на душе из-за гибели соратников, утешал и ободрял. Проводил молебны, таинства, соблюдал последнюю волю. Фокус решил рассказать о службе военных капелланов, которые в пятый раз будут отмечать свой профессиональный праздник, — о людях, которые, по словам Гейка, являются "ушами Бога" и руководствуются девизом "Быть рядом".

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День военного капеллана 12 октября — история пастора Вадима Гейка

День военного капеллана 12 октября — история праздника

Может возникнуть путаница с тем, в какой день отмечать День военного капеллана — 12 октября или 25 октября. В сети встречаются упоминания об обеих этих датах. Когда появились украинские военные капелланы и почему существует неопределенность с датой?

После Революции достоинства и ряда реформ в вооруженных силах Украины несколько лет велась дискуссия о необходимости капелланской службы. Одним из аргументов был тезис о том, что военные нуждаются в поддержке со стороны религиозных пастырей. В украинской армии Служба военного капелланства появилась 30 ноября 2021 года, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Межконфессиональный совет по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны Украины предложил установить День военного капеллана 25 октября. Эту дату выбрали потому, что это день католического святого Мартина Милостивого, епископа Турского. Согласно христианским преданиям, Мартин Турский был римлянином и военным, который разорвал пополам плащ (cappa, лат.), чтобы укрыть нищего. Позже римлянин оставил армию, стал монахом — "солдатом Христа", помогал нуждающимся, и его стали считать покровителем капелланства.

День военного капеллана 12 октября — Святой Мартин Турский Фото: Римско-католическая церковь в Украине

25 октября 2022 года в Украине впервые отметили День капеллана, и именно тогда первые 83 капеллана получили полномочия на служение. В 2023 году этот праздник также отмечался 12-го числа. В 2024 году Украинская православная церковь перешла на юлианский календарь, поэтому праздник Мартина Турского приходится на 12 октября: с тех пор профессиональный день капелланов отмечают именно в эту дату.

День военного капеллана 12 октября — священники в ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

12 октября пока не стало официально Днём военного капеллана, поскольку до сих пор отсутствует соответствующий указ президента. Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) и Межконфессиональный совет по вопросам военного душпастырства 6 октября 2026 года вновь обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объявить этот день официальным ежегодным профессиональным праздником капелланов.

Кто такие капелланы и чем они занимаются

Украинские военные капелланы находятся рядом с бойцами Вооруженных сил, Военно-воздушных сил, Главного управления разведки, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Среди капелланов — православные, протестанты, католики, иудеи, представители десятка других конфессий. Они "поддерживают бойцов молитвой, словом и своим присутствием, помогая преодолевать усталость, боль и потери" и находятся на местах постоянной дислокации, во время боевых заданий, в госпиталях. На сегодняшний день в Силах обороны служит около 400 капелланов (60 % от потребности). Руководители Службы военного капелланства — начальник Службы, полковник Александр Вовкотеча.

"Капелланы делают всё возможное, что от них зависит. Приезжая в часть, военнослужащий знает, что у них есть военный капеллан, и чувствует поддержку, что тот рядом и молится за него лично, даже не находясь бок о бок с ним. То есть боец чувствует защиту: то, что капеллан действительно существует и что капеллан действительно заботится о наших военных", — сказал Вовкотеча в интервью СМИ "Киев 24".

На странице Службы военного капелланства ВСУ в Facebook размещена информация о текущей деятельности. Например, в сентябре для офицеров этой службы был проведён курс подготовки, разработанный при поддержке военных капелланов Вооружённых сил Норвегии.

День военного капеллана 12 октября — группа офицеров на учебном курсе Фото: Служба военных капелланов ЗСУ

Накануне Дня военного капеллана стало известно о разработке концепции "духовной стойкости" военнослужащего. Согласно этой концепции, следует ввести показатель "духовной стойкости" при оценке боеспособности военнослужащих, и командиры смогут использовать его при планировании операций.

День военного капеллана 12 октября — ситуация со службой

Капелланы Сил обороны Украины — имена, лица, героизм

СМИ раскрыли имена и истории некоторых капелланов Сил обороны Украины, находящихся на передовой.

Один из первых военных капелланов, пришедших в армию во время АТО в 2014 году, — священник Украинской греко-католической церкви Андрей Зелинский. Священник был на передовой вместе с подразделениями ДШВ и морской пехоты, потом — правил службы в храмах Славянска, Краматорска, побывал в Авдеевке, Дебальцево и других населенных пунктах Донецкой области. С 2018 года — развивал душпастырскую службу в Силах обороны, помогает бойцам и их семьям. Зелинский получил ряд наград от украинской армии ("За заслуги" III степени, медаль "За содействие Вооружённым Силам Украины", почётные нагрудные знаки).

"Пройдя путь морского пехотинца, пройдя испытания, чтобы получить заветный берет морпеха, я теперь точно знаю, что сон и еда — это для слабаков. Даже не могу представить, сколько километров от моря до Павлополя я прошел по позициям наших защитников: в непогоду, по болотам, в жару", — рассказал отец Андрей Зелинский.

День военного капеллана 12 октября — Андрей Зелинский Фото: "Армия Информ"

Военный капеллан 199-го учебного центра ДШВ ВСУ, старший лейтенант капелланской службы Алексей Поляков рассказал, что начал помогать военным с 2014 года. Сначала он был волонтером, затем прошел курсы капелланов Украинской евангельской церкви и отправился на восток уже в качестве капеллана-волонтера, а позже — военного капеллана. Бывал в Станице Луганской, Авдеевке, набрался боевого опыта и уже мог разговаривать с бойцами на равных. Поляков пояснил, что капелланы работают в четырёх основных направлениях: религиозные нужды (молитва, исповедь и т. п.), социальная благотворительность (помощь раненым и семьям погибших), адаптация мобилизованных в учебных центрах, консультирование командиров по религиозным вопросам.

День военного капеллана 12 октября — Алексей Поляков Фото: Укринформ

Капитан капелланской службы ВСУ и священник ПЦУ Сергей Дмитриев (позывной "Падре") основал благотворительную сеть "Элеос-Украина". Среди его проектов — создание первого "Дома Героя", который предоставляет приют ветеранам с инвалидностью, у которых "некуда возвращаться". Первый "Дом Героя" открыли в Ивано-Франковске: бойца встречают, привозят в специальном транспорте, оказывают помощь юристов, социальных работников, психологов, помогают найти работу и восстановить документы. Срок пребывания — три-шесть месяцев, пояснил Дмитриев.

День военного капеллана 12 октября — Сергей Дмитриев (позывной "Падре") Фото: "Армия Информ"

СМИ рассказали о капеллане Василии Вирозубе из Одессы, который приплыл на остров Змеиный за телами погибших бойцов и попал в плен, где его пытали 70 дней. Россияне отвезли капеллана в оккупированный Крым, содержали на гауптвахте, затем — в фильтрационном лагере под Белгородом и в СИЗО в городе Оскол. Священник сообщил, что его травили собаками и допрашивали о Бандере.

День военного капеллана 12 октября — история Василия Вирозуба

Отметим, что Фокус писал о других военных капелланах Сил обороны. Среди них — пастор протестантской церкви Иисуса Христа Юрий Климко, погибший в Краматорске. 28 февраля 2024 года Юрий Климко провел службу в местном храме, а через 30 минут россияне сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу. 58-летний пастор и ещё один человек стали жертвами удара, ещё пятеро получили ранения.

Напоминаем, что капеллан Главного управления разведки рассказал, о чем молился бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов, а также о том, как часто он ходит в церковь и исповедуется.