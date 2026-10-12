12 жовтня — День військового капелана: як душпастирі рятують воїнів ЗСУ та стають "вухами Бога"

12 жовтня Україна відзначає День військового капелана, присвячений роботі священників різних конфесій, які допомагають бійцям Сил оборони пройти випробування війни та знайти душевний спокій. Вони можуть обвінчати чи похрестити або зберегти останню волю військового щодо поховання. Чим займаються на фронті беззбройні офіцери ЗСУ, які працюють з бійцями "на нулі", з родинами в тилу та з жителями прифронтових територій?

Священник, волонтер, військовий: люди, які об'єднують усі три ролі в одну, 12 жовтня відзначають День військового капелана. У мережі можна знайти історії капеланів. На порталі ТСН є історія пастора Вадима Гейка. Пастор вивозив цивільних з окупації, коли ЗС РФ підходили до Києва: виводив родини з дітьми, виніс хлопчика з температурою під сорок, йшов через міст між Бучею та Ірпенем під прицілами снайперів. На Донеччині — вивозив родини та людей старшого віку разом з домашніми тваринами та худобою. Рятував з Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмута, Часового Яру, Костянтинівки, Дружківки та Краматорська: залежно від того, як рухався фронт. Розмовляв з бійцями ЗСУ, яким важко на душі через смерть побратимів, втішав та розраджував. Проводив молебни, таїнства, беріг останню волю. Фокус вирішив розповісти про службу військових капеланів, які вп'яте відзначатимуть професійне свято, — про людей, які, зі слів Гейка, є "вухами Бога" і мають девіз "Бути поруч".

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День військового капелана 12 жовтня — історія пастора Вадима Гейка

День військового капелана 12 жовтня — історія свята

Може виникнути плутанина з тим, якого числа відзначати День військового капелана — 12 жовтня чи 25 жовтня. У мережі є згадки про обидві ці дати. Коли з'явились українські військові капелани та чому існує невизначеність з датою?

Після Революції Гідності та низки реформ у війську в Україні кілька років точилась дискусія про необхідність капеланської служби. Одним з аргументів була теза, що військові потребують підтримки від релігійних душпастирів. В українській армії Служба військового капеланства з'явилась 30 листопада 2021 року, коли Верховна Рада прийняла відповідний закон.

Міжконфесійна рада з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України запропонувала встановити День військового капелана 25 жовтня. Дату обрали тому, що це день католицького святого Мартина Милостивого, єпископа Турського. За християнськими переказами, Мартин Турський був римлянином та військовим, який розірвав навпіл плащ (cappa лат.), щоб вкрити жебрака. Згодом римлянин полишив військо, став ченцем-"солдатом Христа", допомагав нужденним і його почали вважати покровителем капеланства.

День військового капелана 12 жовтня — Cвятий Мартин Турський Фото: Римсько-католицька церква в Україні

25 жовтня 2022 року в Україні вперше відзначили День капелана, і саме тоді отримали мандат на службу перші 83 капелани. У 2023 році свято також відзначали 12 числа. У 2024 році Українська православна церква перейшла на юліанський календар, тому свято Мартина Турського припадає на 12 жовтня: відтоді професійний день капеланів відзначають саме в цю дату.

День військового капелана 12 жовтня — священники у ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

12 жовтня поки не стало офіційно Днем військового капелана, оскільки досі немає відповідного указу президента. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) та Міжконфесійна рада з питань військового душпастирства 6 жовтня 2026 року знов звернулись до президента України Володимира Зеленського, щоб цей день оголосили офіційним щорічним професійним святом капеланів.

Хто такі капелани та чим вони займаються

Українські військові капелани перебувають поруч з бійцями Збройних сил, Повітряних сил, Головного управління розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед капеланів — православні, протестанти, католики, юдеї, представники десятка інших конфесій. Вони "підтримують бійців молитвою, словом і присутністю, допомагаючи долати втому, біль і втрати" та перебувають на місцях постійної дислокації, під час бойових завдань, у лікарнях. На сьогодні у Силах оборони служить близько 400 капеланів (60% від потреби). Очільники Служби військового капеланства — начальник Служби, полковник Олександр Вовкотеча.

"Капелани роблять все можливе, що від них залежить. Приїжджаючи в частину, військовослужбовець знає, що в них є військовий капелан, і відчуває підтримку, що він є поруч і він молиться за нього особисто, навіть не будучи пліч-о-пліч біля нього. Тобто боєць відчуває захист: те, що капелан дійсно є і що капелан дійсно опікується нашими військовими", — сказав Вовкотеча в інтерв'ю медіа "Київ 24".

На сторінці Facebook Служби військового капеланства ЗСУ є інформація про поточну діяльність. Наприклад, у вересні для офіцерів цієї служби провели курс підготовки, створений за підтримки військових капеланів Збройних Сил Норвегії.

День військового капелана 12 жовтня — група офіцерів на навчальному курсі Фото: Служба військових капеланів ЗСУ

Напередодні Дня військового капелана стало відомо про розробку концепції "духовної стійкості" військовослужбовця. Згідно з концепцією, варто запровадити показник "духовної стійкості" при оцінці боєздатності воїни, і його можуть використовувати командири під час планування операцій.

День військового капелана 12 жовтня — ситуація зі службою

Капелани Сил оборони України — імена, обличчя, героїзм

Медіа розкрили імена та історії деяких капеланів Сил оборони України, які перебувають на передовій.

Один з перших військових капеланів, який прийшов у військо за часів АТО у 2014 році, — священник Української греко-католицької церкви Андрій Зелінський. Священник був на передовій разом із підрозділами ДШВ та морської піхоти, потім — правив служби у храмах Слов'янська, Краматорська, приїздив у Авдіївку, Дебальцеве та в інші населені пункти Донеччини. З 2018 року — розбудовував душпастирську службу у Силах оборони, допомагає бійцям та родинам. Зелінський отримав низку нагород від українського війська ("За заслуги" ІІІ ступеня, медаль "За сприяння Збройним Силам України", почесні нагрудні знаки).

"Пройшовши шляхами морського піхотинця, долучившись до випробувань, аби отримати заповітний морпіховський берет, я тепер точно знаю, що сон та їжа – то для слабаків. Навіть не можу уявити, скільки кілометрів від моря й до Павлополя я промандрував позиціями наших захисників: у негоду, в болоті, у спеку", — розповів отець Андрій Зелінський.

День військового капелана 12 жовтня — Андрій Зелінський Фото: "Армія Інформ"

Військовий капелан 199 навчального центру ДШВ ЗСУ, старший лейтенант капеланської служби Олексій Поляков розповів, що почав допомагати війську від 2014 року. Спершу волонтерив, далі — пройшов курси капеланів Української євангельської церкви та поїхав на схід вже капеланом-волонтером, а потім — військовим капеланом. Бував у Станиці Луганській, Авдіївці, набрався бойового досвіду і вже міг говорити з бійцями на рівних. Поляков пояснив, що капелани працюють у чотирьох основних напрямках: релігійні потреби (молитва, сповідь тощо), соціальна добродійність (допомога пораненим та родинам загиблих), адаптація мобілізованих у навчальних центрах, консультування командирів щодо релігійних питань.

День військового капелана 12 жовтня — Олексій Поляков Фото: Укрінформ

Капітан Капеланської служби ЗСУ та священний ПЦУ Сергій Дмитрієв (позивний Падре) заснував благодійну мережу "Елеос-Україна". Серед його проєктів — створення першого Будинку Героя, який дає прихисток ветеранам з інвалідністю, які "не мають куди повертатись". Перший Будинок Героя відкрили в Івано-Франківську: бійця зустрічають, привозять у спеціальному транспорті, надають допомогу юристів, соціальних працівників, психологів, допомагають знайти роботу та відновити документи. Термін перебування — три-шість місяців, пояснив Дмитрієв.

День військового капелана 12 жовтня — Сергій Дмитрієв (позивний Падре) Фото: "Армія Інформ"

Медіа розповіли про капелана Василя Вирозуба з Одеси, який приплив на острів Зміїний за тілами полеглих бійців та потрапив у полон, де його катували 70 днів. Росіяни відвезли капелана в окупований Крим, тримали на гауптвахті, далі — фільтраційний табір під Бєлгородом та СІЗО у місті Оскіл. Священник повідомив, що його цькували собаками та допитували про Бандеру.

День військового капелана 12 жовтня — історія Василя Вирозуба

Зазначимо, Фокус писав про інших військових капеланів Сил оборони. Серед них — пастор протестантської церкви Ісуса Христа Юрій Климко, який загинув у Краматорську. 28 лютого 2024 року Юрій Климко провів службу у місцевому храмі, а через 30 хвилин росіяни скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу. 58-річний пастор та ще одна людина стали жертвами удару, ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадуємо, капелан Головного управління розвідки розповів, про що молився колишній керівник ГУР Кирило Буданов і про те, як часто він ходить у церкву та сповідається.