Ехала и плакала: украинка впервые за три года вернулась в Херсон и увидела дом детства (видео)

Жительница Херсона впервые за три года вернулась домой благодаря режиму тишины в Олешках, сообщили в сети. Во время поездки женщина расплакалась, а затем показала, в каком состоянии находится дом. Что попало в кадр эмоционального видео, в котором украинка поделилась впечатлениями от поездки домой?

Видео с впечатлениями жительницы Херсона, снятое утром 29 октября, появилось в информационном Telegram-канале Headlines. Не указали ни имени женщины, ни социальной сети, в которой она опубликовала запись. Жительница Херсона со слезами на глазах показала три комнаты родительского дома, полностью разрушенные ударами ВС РФ за время ее трехлетнего отсутствия.

"Впервые за три года еду домой. Посмотрите, что там натворили оккупанты", — слышно на минутном видео украинки.

Женщина рассказала, что в доме, где она провела детские годы, все обрушилось. После этого она негативно отозвалась о вооруженных силах РФ, которые разрушили ее дом и мирную жизнь, и пожелала россиянам такой же участи. Жительница Херсона также отметила, что пока действует режим тишины, она попробует забрать часть вещей, которые пришлось оставить при выезде три года назад.

Видео дня

В посте также указано, что в доме, помимо разрушенных комнат, нет света, воды и газа, но коммунальные услуги, похоже, по-прежнему начисляются. Между тем на видео — одна комната, в которой обрушилась крыша и в которую невозможно даже зайти и осмотреть. В других комнатах — столы, стулья, диваны, шкафы, заваленные мусором, пылью, штукатуркой и обломками стен и потолка. Видны пакеты с одеждой, которую семья оставила при срочном отъезде, сервант с чудом уцелевшим сервизом, на кухне — все поверхности засыпаны обломками стройматериалов.

Перемирие в Олешках — что происходит в Херсонской области

После объявления перемирия в Олешках в херсонских СМИ и на страницах социальных сетей жителей областного центра появились кадры из города, в котором воцарилась тишина и прекратились удары со стороны РФ. Люди вышли на улицы, стали свободнее передвигаться, общались, делали покупки. Медиа "Суспильне" подтвердило отсутствие взрывов и опубликовало беседу с жительницей Херсона, которая радовалась временному затишию, наступившему в городе.

Перемирие в Олешках — жительница Херсона во время перемирия 28 октября Фото: Медиа-центр "ІРС-Херсон"

Перемирие в Олешках — житель Херсона во время перемирия 28 октября Фото: Медиа-центр "ІРС-Херсон"

Фокус писало о перемирии в Олешках, которое было достигнуто благодаря договоренностям первой леди США Мелании Трамп. Режим прекращения огня вступил в силу в 3 часа 27 октября, а за ситуацией следят украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его российская коллега. Перемирие объявили из-за гуманитарной катастрофы в Олешках, сложившейся летом-осенью 2026 года. Волонтеры и общественные активисты рассказали, что в городе проживает около 2 тыс. человек, туда не доставляются продукты, вода, лекарства и другие предметы первой необходимости. Вокруг — заминированные поля и дороги, а также блокпосты ВС РФ, которые не пропускали грузы и жителей.

Утром 29 октября Лубинец подтвердил режим тишины, который длится уже 54 часа подряд. В настоящее время продолжается спасательная операция: россияне разминируют дороги, готовят гуманитарные грузы, планируют вывезти людей в Анапу и Симферополь.

Напоминаем, что в первый день перемирия в Олешках погиб пресс-офицер 34-й бригады ВСУ Владимир Обертас: он снял фильм о городе, в котором проводится спасательная операция.