Їхала і плакала: українка вперше за три роки повернулась в Херсон та побачила дім дитинства (відео)

Жителька Херсона вперше за три роки повернулася додому завдяки режиму тиші в Олешках, розповіли у мережі. Під час поїздки жінка заплакала, а потім показала, у якому стані будинок. Що потрапило у кадр на емоційному записі, на якому українка поділилась враженнями від поїздки додому?

Відео з враженнями жительки Херсона зранку 29 жовтня з'явилось в інформаційному Telegram-каналі Headlines. Не вказано ні імені жінки, ні соцмережі, у якій вона опублікувала запис. Херсонка зі сльозами на очах показала три кімнати батьківського дому, повністю зруйновані ударами ЗС РФ протягом її трирічної відсутності.

"Вперше за три роки, їду до себе додому. Подивіться, що ж там доробили окупанти", — чути на хвилинному відео українки.

Жінка сказала, що у будинку, в якому вона провела дитячі роки, все обвалилось. Після цього вона негативно висловилась щодо ЗС РФ, які зруйнували її дім та мирне життя, й побажала росіянам такої ж долі. Херсонка також зауважила, що поки триває режим тиші, вона спробує забрати частину речей, які довелось зашилити під час виїзду три роки тому.

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У дописі також вказано, що в будинку, окрім зруйнованих кімнат, немає світла, води та газу, але комунальні послуги начебто й далі нараховуються. Тим часом на відео — одна кімната, у якої обвалився дах і неможливо навіть зайти та оглянути. В інших кімнатах — столи, стільці, дивани, шафи, записані сміттям, пилом, штукатуркою та шматками стін та стелі. Бачимо пакунки одягу, який залишила родина під термінового виїзду, сервант з дивом вцілілим сервізом, на кухні — усі поверхні засипані уламками будматеріалів.

Перемир'я в Олешках — що відбувається у Херсонській області

Після оголошення перемир'я в Олешках медіа Херсона та на сторінках соцмереж жителів обласного центру з'явились кадри з міста, у якому настала тиша та зупинились удари РФ. Люди вийшли на вулиці, стали вільніше переміщуватись, спілкувались, робили покупки. Медіа "Суспільне" підтвердило відсутність вибухів та опублікувало розмову з херсонкою, яка раділа тимчасовому спокою, який настав у місті.

Перемир'я в Олешках — жителька Херсона під час перемир'я 28 жовтня Фото: Медіа-центр "ІРС-Херсон"

Перемир'я в Олешках — житель Херсона під час перемир'я 28 жовтня Фото: Медіа-центр "ІРС-Херсон"

Фокус писав про перемир'я в Олешках, яке настало завдяки домовленостям Першої леді США Меланії Трамп. Режим припинення вогню почався о 3 год 27 жовтня, а за ситуацією стежить український омбудсмен Дмитро Лубінець зі російською колегою. Перемир'я оголосили через гуманітарну катастрофу в Олешках, яка склалась восени-влітку 2026 року. Волонтери та громадські активісти розповіли, що у місті проживає близько 2 тис. людей, там немає підвезення продуктів, води, ліків, інших речей. Навколо — заміновані поля та дороги й також блок-пости ЗС РФ, які не пропускали вантажі та жителів.

Зранку 29 жовтня Лубінець підтвердив режим тиші, який триває 54 години поспіль. Наразі триває рятувальна операція: росіяни розміновують дороги, готують гуманітарні вантажі, планують вивезти людей в Анапу та Сімферополь.

Нагадуємо, у перший день перемир'я в Олешках загинув пресофіцер 34 бригади ЗСУ Володимир Обертас: зняв фільм про місто, в якому проводять рятувальну операцію.