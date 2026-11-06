Новый поворот в деле о покушении в Монако: СБУ проводит обыск у сотрудника ГУР, — Найем

Служба безопасности Украины проводит срочный обыск у сотрудника Главного управления разведки Минобороны по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщил адвокат военнослужащего Маси Найем, прибывший на место проведения следственных действий.

По словам адвоката, правоохранители выбили дверь в квартиру, повалили военнослужащего на землю и надели на него наручники.

Обыск проводится по адресу: улица Смелянская, 15, квартира 84.

Пока неизвестно, о каком именно сотруднике ГУР идет речь, какую должность он занимает и какое отношение имеет к делу о покушении на Вадима Ермолаева.

Найем также заявил, что перед началом обыска правоохранители должны были дождаться прибытия представителей службы внутренней безопасности ГУР, однако этого не сделали.

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"Согласно закону, следовало бы дождаться решения ГУР по вопросу внутренней безопасности. Не дождались", — написал адвокат в Facebook.

Взрыв в Монако — что известно о покушении на Ермолаева

Как ранее сообщал Фокус, 29 июня 2026 года в Монако произошел взрыв, который мог быть покушением на украинского бизнесмена. Сначала западные СМИ сообщили об инциденте без уточнения личности пострадавшего, но впоследствии стало известно, что среди жертв был предприниматель Вадим Ермолаев.

По информации украинских СМИ со ссылкой на собственные источники, в результате взрыва пострадали три человека — сам бизнесмен, его сын-подросток и подруга. Ермолаев получил ранения ног и туловища, его сын получил аналогичные, но более тяжёлые травмы, а женщина лишилась ног.

Сначала записи камер видеонаблюдения указывали на то, что взрывчатку мог оставить крепкий мужчина. Однако позже выяснилось, что вероятной исполнительницей была женщина — украинка Анастасия Березовская. Правоохранители установили, что она была убита. Впоследствии задержали двух подозреваемых в этом преступлении, которых арестовали.

Кроме того, 30 июня западные СМИ обнародовали несколько версий относительно возможных заказчиков покушения на Вадима Ермолаева в Монако. Среди предположений фигурировала возможная причастность России.