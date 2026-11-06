Новий поворот у справі про замах у Монако: СБУ проводить обшук у співробітника ГУР, — Найєм

Служба безпеки України проводить невідкладний обшук у співробітника Головного управління розвідки Міноборони у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Про це повідомив адвокат військовослужбовця Масі Найєм, який прибув на місце проведення слідчих дій.

За словами адвоката, правоохоронці вибили двері до квартири, повалили військовослужбовця на землю та одягнули на нього кайданки.

Обшук проводять за адресою — вулиця Смілянська, 15, квартира 84.

Наразі невідомо, про якого саме співробітника ГУР ідеться, яку посаду він обіймає та який стосунок має до справи про замах на Вадима Єрмолаєва.

Найєм також заявив, що перед початком обшуку правоохоронці мали дочекатися прибуття представників внутрішньої безпеки ГУР, однак цього не зробили.

"Згідно із законом мали б дочекатися внутрішню безпеку ГУР. Не дочекались", — написав адвокат у Facebook.

Видео дня

Вибух у Монако — що відомо про замах на Єрмолаєва

Як раніше повідомляв Фокус, 29 червня 2026 року в Монако стався вибух, який міг бути замахом на українського бізнесмена. Спочатку західні медіа повідомили про інцидент без уточнення особи постраждалого, але згодом стало відомо, що серед жертв був підприємець Вадим Єрмолаєв.

За інформацією українських медіа з посиланням на власні джерела, внаслідок вибуху постраждали троє людей — сам бізнесмен, його син-підліток та подруга. Єрмолаєв дістав поранення ніг і тулуба, його син отримав схожі, але тяжчі травми, а жінка втратила ноги.

Спочатку записи камер відеоспостереження вказували на те, що вибухівку міг залишити кремезний чоловік. Однак пізніше з'ясувалося, що ймовірною виконавицею була жінка — українка Анастасія Березовська. Правоохоронці встановили, що її вбили. Згодом затримали двох підозрюваних у цьому злочині, яких заарештували.

Також 30 червня західні медіа оприлюднили кілька версій щодо можливих замовників замаху на Вадима Єрмолаєва в Монако. Серед припущень фігурувала можлива причетність Росії.