В ночь на 17 ноября РФ выпустила по Северному и Южному мостам Киева семь баллистических ракет, в связи с чем введено ограничение движения транспорта, и жители столицы стоят в длинных пробках. В час пик эти пробки тянутся на километры.

Около 17:00 17 ноября жители Киева стояли в пробках, сообщили в Telegram-канале агентства "Укринформ". В посте было размещено 40-секундное видео, снятое из вагона метро. В кадр попал изгиб киевского моста, заполненного сотнями машин. Примерно можно оценить, что полоса машин тянется более чем на километр.

"Вечер. Час пик. Столица снова стоит в пробках", — говорится в сообщении.

Некоторые подробности о ситуации с пробками в Киеве можно узнать на портале проекта "Офис трансформации", который по специальной методике оценивает уровень пробок в столице. На дашборде проекта по состоянию на 18:00 указано, что заторы оцениваются на уровне 7 баллов по 10-балльной шкале. Указано, что час пик, когда задержка в пути самая длительная из-за пробок на дорогах, — это период с 17:00 до 18:30. В этот период средняя скорость движения автомобилей в Киеве составляет 25 км/ч. Кроме того, автомобили останавливаются на 14 минут каждые 10 км пути.

Видео дня

Удары по мостам в Киеве — ситуация с пробками вечером 17 ноября Фото: Офіс трансформації

Удары по мостам в Киеве — что произошло 17 ноября

Фокус писал об ударе по мостам Киева, нанесённом РФ в ночь на 17 ноября. Около полуночи в столице прозвучал сигнал воздушной тревоги, а Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ракет. После этого жители Киева услышали серию взрывов, а в сети появилось видео попадания по одному из мостов. Утром президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку баллистических ракет РФ по транспортной инфраструктуре Киева. По словам Зеленского, россияне запустили три "Искандера" по Северному мосту и четыре — по Южному мосту.

Мэр Киева Виталий Кличко и городская администрация продемонстрировали состояние мостов, поврежденных в результате ракетного обстрела со стороны РФ. Также отметили, что в некоторых районах левого берега наблюдаются перебои с водоснабжением и теплоснабжением. В полдень мэр уточнил, что возобновили движение общественного транспорта. Около 16:00 17 ноября Кличко сообщил, что после осмотра состояния конструкций приняли решение частично открыть движение по Южному мосту. Специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" установили, что можно двигаться с левого берега на правый. При этом следует соблюдать определенные правила безопасности: ограничение для легковых автомобилей весом до 10 тонн и общественного транспорта — до 18 тонн.

"Движение с правого на левый берег по-прежнему закрыто из-за повреждения этой части [Южного] моста", — уточнили специалисты.

Кроме того, в 19:00 поступила информация о возобновлении движения по Северному мосту.

"В настоящее время движение общественного и специального транспорта организовано по крайней правой полосе на обеих проезжих частях моста в обоих направлениях", — написал Кличко.

Отметим, что после предыдущих ударов по мостам в Киеве также образовались пробки, которые мешали общественному транспорту переезжать с левого берега на правый. В сети сообщили, что некоторые водители показывали "корочки", чтобы проехать, несмотря на запрет полиции.

Напоминаем, что в ночь на 17 ноября была еще атака по мосту: ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту в ВОТ Крыма.